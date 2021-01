No solo en Bahía: denuncian problemas con el suministro de agua en varias localidades

El periodista y escritor Osvaldo Bazán publicó hoy en su cuenta de Twitter —donde tiene más de 200.000 seguidores— que había personas quejándose porque tenían problemas con el agua y pidió a los usuarios que le cuenten cómo está la situación en su lugar. Por supuesto, recibió algunas quejas de vecinos de Bahía Blanca, pero los mensajes no tardaron en llegar también desde otras localidades.

"Hay gente quejándose por ahí de que no tienen agua. Veamos si es cierto. Contestá por favor este tuit si no tenés agua, cuánto tiempo y de dónde sos. Gracias", tuiteó Bazán a las 11 de la mañana. El tuit tuvo cerca de 500 respuestas. Estas son algunas que le llegaron por el momento:

—@Vinicia07: "En Ranelagh, partido de Berazategui, todo enero con un hilo de agua. Y toda la vida así. Ah, siempre gobierna el mismo, o su hijo, o algún protegido. El barón es @jjosemussi y en tantas décadas no tuvieron tiempo de ocuparse".

—@martin_maglio: "Soy de San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Agua hay en la mayoría de los usuarios. Pero el problema es su pésima calidad desde mediados del año pasado. Mucha gente y animales domésticos con gastroenteritis que nadie publica. Le echaban la culpa a las algas, ahora ni eso".

—@ClaudioJacobino: "En Lanús además del corte de energía hasta las 7:30 am tampoco había agua".

—@271284marcosrod: "Desde que empezó el calorón en diciembre la red de agua no tiene presión cuando es de día. De noche mágicamente reaparece. Esto es Laferrere, La Matanza".

—@YO_BENE79: "Vivo en Monte Grande, partido de Esteban Echeverria. No tengo luz desde las 9 am y como no hay agua corriente en mi zona, estoy sin luz y sin agua".

—@vanepozzan: "Hace 5 días que solo tengo agua en la canilla del patio. Muy baja presión. No llega al tanque y hoy directamente la cortaron. Remedios de Escalada, Bs. As. ¡¡¡De Terror!!!"

—@maruciresa: "Cid Campeador, Caballito. Casi sin presión. Hace un mes más o menos".

—@ClauDelViso: "Pilar. La última semana de diciembre y primera de enero sin agua. El jueves 21/01 volvimos a quedar sin suministro hasta el momento. AySA no responde por ninguna vía".

—@jorgelinakos: "En Quilmes hay varias zonas sin agua. Algunas desde Navidad. Más que nada Bernal y Quilmes oeste".

—@AliEnWanderland: "Castelar. Hay que poner una bomba todos los días, a veces más de una vez por día, porque el agua no tiene fuerza para subir al tanque. O sea, pagamos agua con medidor y además aumentamos el gasto de luz".

—@gracielalena1: "Vivo cerca de TARTAGAL, en el norte de Salta. En mi barrio cortan el suministro durante 8 horas todas las noches. Algunos vecinos se quejan por cortes aun más prolongados. Cuando hay agua la presión suele ser baja".

—@olijio: "Hace dos meses que durante gran parte del día estoy con la canilla seca, sin agua. Y durante la madrugada un hilito. Soy de La Plata. Un desastre".

Mensajes desde Bahía

—@iaionp: "Bahía Blanca. El agua falta desde noviembre. Vuelve de noche de a pocos ratos (cuando hay días frescos), y hemos pasado períodos de 10 días corridos sin una gota".

—@jlarrosa: "Bahía Blanca. El tanque de agua vacío desde hace 4 dias... No hay presión hace 10 días".

—@elrafaargentino: "En Bahía Blanca hace rato que hay barrios sin agua. En el mío sale un chorrito nomás".