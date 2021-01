Homicidio en un campo de Suárez: “La causa está medio estancada”

“Al principio se hablaba de pistas firmes que conducían a Coronel Suárez y ahora hablan de pistas firmes en Coronel Pringles, entonces uno ya descree un poco de lo que dicen. La causa está medio estancada”.

A tres meses del homicidio de su medio hermano, José Alberto Baier (58), durante un asalto en un campo suarense, Marta Heffner expresa con esa frase su malestar a raíz de la falta de resultados positivos en la investigación que aún no tiene detenidos.

Sin embargo la mujer, que se presentó en la causa como particular damnificada, afirmó que la policía habría identificado a los autores del sangriento hecho y que tendrían “frondosos prontuarios”.

“Hasta ahora no hay nada concreto. También se comenta que los responsables del asesinato tendrían vinculación con una expareja de mi hermano; quizás sea así o no, no lo sé, pero no sospecho de ninguna de ellas”, aseguró la entrevistada.

“Todo lo que rodea al caso es muy extraño. Sinceramente, a esta altura del partido, ya no sé qué pensar. Hasta dónde sé no hubo novedades en la investigación”, amplió.

Baier fue asesinado la noche del domingo 25 de octubre pasado, cuando dos delincuentes armados irrumpieron con fines de robo en el establecimiento rural San Luis, ubicado en cercanías a Pueblo Santa María, propiedad de los hermanos María Antonia (99) y Pedro Pugliese (89).

Luego de matar al empleado rural de un disparo en la garganta con una escopeta tipo recortada calibre 16, los criminales atacaron a los dueños y les exigieron la entrega de dólares que supuestamente había en el inmueble, pero escaparon sin robar por la intervención policial.

Heffner estima que su hermano “pudo haber reconocido a los asaltantes o ellos esperaban que él no estuviera ahí”. “Cuando lo vieron, solo atinaron a dispararle”, relató.

Antes de darse a la fuga, los asaltantes utilizaron a la anciana como escudo humano y efectuaron al menos un disparo intimidatorio frente a los agentes de seguridad.

Después fugaron a pie, a campo traviesa, y una de las hipótesis es que habrían sido recogidos por un vehículo de apoyo en la ruta provincial 85.

No sospecha de la ex

“En un principio, y por dichos de Pedro y 'Tota' (en referencia a María Antonia) se sospechó que el hecho tenía relación con una ex de José. La policía fue a buscar a esta expareja de mi hermano porque los asaltantes habían dicho que los enviaba ella”, explicó.

El mismo día del crimen -contó Heffner- se aprehendió a una mujer que mantuvo una relación sentimental con el peón de campo, pero luego de declarar se “comprobó que no tiene nada que ver con lo sucedido”.

Por otra parte se refirió a una supuesta contaminación de la escena del episodio mortal antes de la inspección del fiscal de homicidios, Jorge Viego.

“El fiscal llegó una semana después de lo sucedido y no solo ya habían limpiado la escena del crimen, sino que también habían cambiado el cristal de la puerta y habían retirado muebles”, confirmó.



“Habían cambiado por completo la escena original del crimen y me parece que eso al fiscal no le cayó muy bien. A las 13 del lunes ya no quedaba ningún policía adentro del campo. No había custodia; era zona liberada”, añadió.

Sobre la actuación policial, Heffner sostuvo que “al lugar llegó un móvil con dos oficiales mujeres y después arribó otro patrullero con un efectivo”.

La cámara del patrullero

La cámara de seguridad de un vehículo oficial grabó el momento en que uno de los ladrones retuvo a "Tota" como “escudo”, la empujó contra los sillones del porche de la casa y luego ambos huyeron.

La fiscalía tiene esa grabación como elemento de prueba.

“Hay una línea investigativa firme y fuerte; se está trabajando en ese sentido para tomar medidas que permitan esclarecer el hecho”, se aseguró desde el Ministerio Público Fiscal.

“Uno de los elementos de prueba es la filmación de la cámara de seguridad que tenía el patrullero que concurrió al campo cuando dieron el aviso del robo. Quedó filmado parte del momento en que dos personas tomaron de rehén a la dueña del campo y sobre eso se está trabajando”.

Un auto negro de Pringles

Dominio. Otra fuente del caso dijo que se investiga en torno de un automóvil de color negro cuyo dominio está radicado “aparentemente en Coronel Pringles”, y a bordo del cual un cómplice habría ido al encuentro de los homicidas cuando huían del campo a pie.



Optimismo. “Si bien hasta el momento no hubo detenciones, considero que actualmente se está más cerca (del esclarecimiento del homicidio en ocasión de robo) que lo que se estaba hace unos meses”, opinó el abogado Pablo Soteri, quien patrocina a Heffner.



Aviso. Al momento del hecho Pedro Pugliese estaba hablando por teléfono con un amigo de Guaminí, quien escuchó el disparo mediante la comunicación y dio aviso a la policía de Carhué, que a su vez alertó a la fuerza suarense.



Garantías. En la causa tomó intervención además la jueza de Garantías Nº 4 de esta ciudad, Marisa Promé.