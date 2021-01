La aventura competitiva de Mauro Gorjón tomó color y forma

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

(Nota publicada en la edición impresa de hoy)

Lo dice el dicho: “Cuando uno menos lo espera, cosas buenas llegan”. Algo de eso ocurrió con el piloto bahiense Mauro Gorjón (29), cuya carrera automovilística dio un giro de 360° grados durante la pandemia.

Mientras reinaba la incertidumbre en torno a la actividad deportiva mecánica, a Maurito se le presentó sobre la mesa una propuesta difícil de rechazar.

No hubo mucho que pensar. Cerrado los números, no hubo mayores obstáculos que imposibiliten aceptar el reto y encarar la tercera aventura en la escala nacional.

Mucho menos aquella vieja promesa familiar...

“En 2014, cuando hice mi último intento a nivel nacional (NdR: Clase 2 del Turismo Pista), hablamos con mi familia y decidimos no intentarlo más. No nos fue mal, pero tampoco como queríamos. Por eso solo nos íbamos a comprometer con competencias zonales”, contó Gorjón.

“Tener la posibilidad de volver a intentarlo con 29 años, y a partir de una invitación para correr solo una carrera en binomio, fue muy loco. En un principio era simplemente darme el gusto, correr un auto con caja secuencial de mucha potencia y nada más. Pero ahora la cosa se puso seria”, agregó.

¡No es para menos! Poco tardó Mauro en tomarle la mano a las prestaciones mecánicas del Mercedes Benz que alista el equipo R36Team del Top Race Junior, donde ya se ganó la consideración de sus pares.

“Por cosas de la vida, como digo yo, uno de los pilotos lamentablemente tuvo un problema de salud, no pudo correr esa fecha en Buenos Aires, y el dueño del equipo me ofreció el auto para que lo maneje yo solo. Corrí esas dos carreras, con muy buenos parciales, y así se fue gestando todo”, remarcó.

Pasos firmes y contundentes. Así transcurrieron las cuatro participaciones de Gorjón en la promocional categoría, telonera del Top Race V6 (de tercer orden a nivel nacional).

La seguidilla de buenas actuaciones (ya firmó dos podios y se tuteó, en más de una oportunidad, con el triunfo) y sensaciones motivan a Mauro a continuar escalando y planteándose metas. El famoso "paso a paso".

"Cada cosa buena me motivó a plantearme objetivos cortos. Primero fue el podio, que por suerte lo conseguimos más de una vez, como también liderar una final; la primera que se disputó en Concepción del Uruguay (NdR: sede de la cuarta fecha). Eso me abrió las puertas a plantearme la victoria", reconoce Mauro, también animador del Turismo Regional en nuestra región.

"Y en Paraná (NdR: el pasado fin de semana) fui rápido nuevamente. El sábado logré otro podio, pero lideré buena parte de la carrera. Fue la primera vez que me vi con chances tan claras de ganar. El domingo lamentablemente se rompió una manguera de nafta y no tuve chances. Pero queda la última en Buenos Aires, donde voy por la victoria y a pelear por el título, aunque solo deseo ganar. Logrando eso me sacaría una buena foto para tener chances de encarar el Top Race Series (secunda al TRV6) el próximo año, para lo cual hoy hay chances firmes", confesó Gorjón.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

—Mucho se habla del presente de la categoría y que no tiene la exposición de antaño. Así y todo, ¿sentís que tiene repercusión lo que se hace?

—Sí, sin dudas. Tal vez no sea la categoría más competitiva del país actualmente, pero hay buenos pilotos y es una gran escuela en la escalera del automovilismo; especialmente para mostrarse ante grandes terminales y aspirar a ser profesional. De hecho Micheloud (Thomas, su rival en la Junior) gana en varias categorías, y eso marca la pauta que sirve; además que para mí es una muy buena medida.

"Top Race sigue siendo un peso pesado. Y mientras siga habiendo pilotos como Matías Rossi, Rubens Barrichello, Franco Girolami y Diego Azar, que son muy buenos, seguirá en la vidriera nacional. En su momento corrieron los mejores del país y la mayoría coincidió que era muy difícil andar rápido. No es la categoría de antes, pero con trabajo y si logran tentar a que se acerquen las grandes terminales del país seguramente recupere un buen status", remarcó.

—¿Y qué hay del Junior, con qué te encontraste?

—El Junior es una nacional con características de zonal. El grupo de la categoría es muy lindo y se destaca sobre todo la camaradería entre equipos y pilotos. Todos se hablan entre sí y colaboran para que las cosas funcionen bien y el conjunto vaya para adelante. Eso genera que la categoría esté en un buen momento. En el Series y el V6 son todos más profesionales y cada quien mira para su lado.

"Como categoría inicial nacional es muy buena y la recomiendo. Tal vez no sea muy competitiva, pero es ideal para cualquier piloto que salte del karting. Quien sueñe con vivir del automovilismo encuentra en el Junior la posibilidad de crecer, formarse, mostrarse y abrirse camino ante las terminales", cerró.

“Anhelo poder correr en la Clase 2 del Turismo Nacional”

Con 29 años, Mauro Gorjón ya se dio el lujo de acelerar en cuanto auto de carrera se le cruzó por el camino.

Karting, Sport Prototipos, TC del Sudoeste, Zonal 2000 y Turismo Regional, en el ámbito zonal; y Fórmula Renault Metropolitana, Copa Fiesta, Turismo Pista C2 y Top Race Junior.

Y puede que se nos haya escapado alguna más...

Aún con semejante recorrido sobre las espaldas, Gorjón tiene un par de cuentas pendientes por saldar en el deporte motor.

La primera de ellas derivada del auspicioso presente que atraviesa en el mundo del TRV6, que lo encuentra con sólidas posibilidades de pegar el salto al Series, donde alguna vez supo competir el bahiense Lucas Benamo.

Pero el mayor deseo de Mauro, y puede que el de la mayoría de los pilotos de asfalto con mínima proyección nacional, es uno solo: el Turismo Nacional.

"Mi próximo objetivo es ganar en el Top Race Series; con eso estaría hecho como piloto. Ahora, como meta y proyecto personal, anhelo poder hacer 3 o 4 carreras en la Clase 2 del Turismo Nacional. Con mi viejo dijimos de hacer Bahía, La Pampa, Termas y alguna más este año, solo para darnos el gusto, sin ningún objetivo deportivo", aseguró.