Alberto Fernández: "Este es un Gobierno de un presidente y 24 gobernadores"

El jefe de Estado, Alberto Fernández, reivindicó hoy el federalismo al afirmar que hay un Gobierno compuesto "por un presidente y 24 gobernadores", y abogó porque "todos tengan las mismas posibilidades de crecer y las mismas condiciones para poder avanzar" y el "derecho de ser felices en el mismo lugar donde nacieron".

Fernández formuló estos conceptos al encabezar la reunión del Gabinete Federal en la localidad riojana de Chilecito, en el marco del proyecto de Capitales Alternas, donde los ministros nacionales visitaron obras y establecimientos productivos y educativos y firmaron numerosos convenios.

El primer mandatario recordó la ciudad que visitó esta noche para luego hacer un paralelismo: "Tuve un padre que a los 12 años se fue de Chilecito a estudiar al Colegio Nacional de Buenos Aires, luego en la Universidad de Buenos Aires y después hizo su carrera judicial en Buenos Aires".

En ese sentido, manifestó que "el norte ha padecido una postergación respecto al resto del país" y subrayó su deseo de que "ningún chico de 12 años se tenga que ir a estudiar a Buenos Aires".

"Todos tenemos el derecho de ser felices en el mismo lugar donde nacimos, esto debería ser un deber que todos deberíamos imponernos", refirió, y agregó: "El mérito es que todos tengamos las mismas condiciones para poder avanzar".

Sobre la idea de designar Capitales Alternas consideró que "para saber lo que pasa hay que estar en el lugar donde pasa, escuchar a los que viven acá, esa es la idea de sacar al Gobierno nacional de la Ciudad de Buenos Aires y atender la necesidades de cada provincia".

Y apuntó a "poner de pie de una vez y para siempre el norte argentino, el norte olvidado, abandonado, al que obligaron a muchos a emigrar", y remarcó: "Ese norte vamos a construirlo entre todos"

Aclaró que llegó tarde a Chilecito "porque anoche tembló San Juan y muchas casas precarias vieron caer sus techos" por un sismo y se dirigió hacia allí.

Y enfatizó: "Este no es el Gobierno de un presidente, es de un presidente y 24 gobernadores, y cuando uno me necesitó estuve para ayudar por lo que la tierra había tirado abajo", porque "lo que se dice es para cumplirlo".

En el mismo acto, el ministro del Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro, señaló que "la consigna del presidente es que cada argentino se pueda desarrollar en el lugar donde nació o donde eligió vivir".

De Pedro sostuvo que "para hacer estas obras hubo que seguir negociando con el Fondo Monetario Internacional y con los fondos buitres", y expresó que "hay una deuda externa nueva producto de la bicicleta financiera y de la fuga".

Indicó que "se debe dinero que no se ve, ni en obra, ni en una ciudad ni en una región" y remarcó que "hay que pelear con esos cuatro años de centralismo" y destacó la importancia de crear "un plan de Desarrollo Federal para promocionar y generar empleos genuinos en industrias, comercios, economías regionales y en la producción", en donde el Gobierno nacional "acompaña al sector productivo de cada provincia".

"Tuvimos una pandemia, pero estamos orgullosos del primer año de gestión del Gobierno nacional, para priorizar la vida de los argentinos y argentinas y encender el motor productivo", completó.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, resaltó "esta mirada federal y fraterna para tratar de entender que la Argentina crezca armónicamente en todas las regiones del país".

Pidió por "terminar esas asimetrías" y aclaró que "no es en contra del pueblo porteño, sino en contra un sistema que hay que modificar".

El presidente arribó en las primeras horas de la noche a Chilecito donde fue recibido por Quintela, quien previamente se había reunido con los ministros que también viajaron a la provincia. Fernández se trasladó a la Estación 2 del Cable Carril, donde se tomó una foto grupal con su comitiva y el equipo de Quintela, informó Presidencia.

"La Rioja lo recibe feliz porque el federalismo vuelve a suceder", expresó Quintela en Twitter y publicó una foto de la recepción.

El mandatario visitó la casa que fue de Joaquín V González, que fue declarada patrimonio Histórico. Luego el gobernador le entregó a Fernández el decreto que lo declaró Huésped de Honor de la provincia, y el primer mandatario firmó convenios entre autoridades nacionales y provinciales.

El Presidente estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; los ministros de Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; de Trasporte, Mario Meoni; de Agricultura, Luis Basterra; de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza, de Defensa, Agustín Rossi; de Ambiente, Juan Cabandié, Turismo y Deportes, Matías Lammens; y de Cultura, Tristán Bauer.

También asistieron los secretarios General de la Presidencia, Julio Vitobello; de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi; y de Interior, José Lepere, y la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz.

Fernández llegó más tarde de lo previsto porque alteró su agenda para asistir a San Juan, donde junto al gobernador Uñac se interiorizó sobre la situación generada por el sismo registrado durante la madrugada y anunció el envío de fondos para la construcción de viviendas en las zonas afectadas.

La primera reunión del Gabinete Federal tuvo lugar el 21 de diciembre último en la ciudad fueguina de Río Grande.

El presidente se reunirá mañana, también en Chilecito, con 10 gobernadores del denominado Norte Grande (NG). La actividad se iniciará a las 9:30, en una reunión del trabajo del espacio que integran gobernadores del Noroeste Argentino (NOA) y el Noreste Argentino (NEA): Tucumán, Salta, Santiago del Estero, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Misiones, Chaco, Corrientes y Formosa.

Antes Cafiero dijo que "una de las prioridades era avanzar en una propuesta de federalismo distinto, pues hasta aquí el federalismo había estado en los discursos de muchos, pero en las medidas, resoluciones o decretos de nadie o de pocos".

"El presidente le pidió a Wado de Pedro que trabajara en el proyecto de Capitales Alternas y así lo hizo. Fue un acto de federalismo también que ese proyecto se haya votado" en el Congreso, destacó.

Aseveró que "Argentina es gigante, diversa y hermosa, pero tiene realidades distintas y amerita creatividad, voluntad y sobre todas las cosas compromiso".

De Pedro dijo que "en los hechos Argentina se viene concentrando, desde que se fundó hasta hoy. No hay una desconcentración, no hay igualdad de oportunidades y las regiones tienen un desequilibrio muy fuerte. En la práctica no está" establecido el federalismo.

"Debemos dejar de ser una Argentina unipolar alrededor del puerto de Buenos Aires y potenciar una Argentina multipolar. Todo el gabinete está en sintonía trabajando en la línea del presidente y la vicepresidenta (Cristina Kirchner)", añadió.

El intendente de Chilecito, el oficialista Rodrigo Brizuela y Doria, le dio "las gracias al presidente porque sabemos que él ha elegido desde el corazón esta capital alterna" y también al ministro De Pedro. (Télam)