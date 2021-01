"Había que contemplar demasiadas alternativas para poder correr"

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

(Nota publicada en la edición impresa de hoy)

Verano sin Midget, difícil de asimilar. Pero siendo realistas, este silencio de motores, de acuerdo a la opinión mayoritaria y las cartas sobre la mesa, pareció ser la única alternativa ante un contexto tan adverso.

Dirigentes y pilotos (el 90% de los presentes hace casi dos semanas en el club) concordaron en archivar los planes competitivos veraniegos previstos y aguardar el tiempo necesario para garantizar mejores condiciones y un escenario propicio.

"Se evaluaron todas las alternativas posibles, y se les dio a los pilotos la última palabra", afirmó Walter Renero, vicepresidente del Club Midgistas del Sur.

Por donde se lo analice, abrir las puertas del "Héctor Evaristo Plano" implicaba riesgos y sacrificios de las dos grandes patas de la mesa por igual. Es decir, tanto para el CMS como para cada uno de los animadores del popular y convocante espectáculo.

Una cosa no quita la otra. La discusión no pone en tela de juicio el espíritu competitivo, sino explicar que, de acuerdo a todas las variables (partiendo de la voluntad de acelerar), la balanza se inclinó hacia el "No".

"Poniéndome en la piel de piloto, obviamente me gustaría correr. Pero siempre y cuando sea en un contexto donde lo puedan hacer todos, sin riesgo alguno, y donde no se perjudique ninguna de las partes. Más allá de lo económico, el tema principal es la pandemia y ese es el motivo fundamental por el que se tomó la decisión", aseveró Renero, quien no descarta volver a calzarse el buzo próximamente.

"Lo mejor es esperar --agregó--, no hay otra alternativa. Supongamos que se inicia la competencia y pasa algo, ¿cómo hacés para dar marcha atrás en pleno campeonato? A los mismos pilotos no les gustó correr sin público. Y ellos también merecen respeto porque bancaron siempre al club".

La negativa al público en las gradas dio un giro radical en las opiniones. Con los días, ello terminó siendo el punto de inflexión para bajar la persiana y esperar a noviembre próximo. Sin olvidar, claro, los eventuales contratiempos sanitarios de estos días...

Así y todo, el CMS abrió el juego a los pilotos y delegó en ellos, como corresponde (siendo los actores del circo), la facultad de encaminar la decisión final.

No hubo que debatir demasiado: apenas 5 de los 65 volantes presentes en la reunión alzaron la mano en favor del certamen veraniego, aunque bajo la ejecución de un plan económico que solvente parte de los numerosos gastos para tal fin: la venta de tickets para una transmisión vía streaming.

"Se evaluó y todos dieron su opinión. Aún así, desde el club creímos que no era segura la venta ni su buen funcionamiento. No podés arrancar un campeonato con únicamente el respaldo del streaming si, por allí, la gente deja de consumirlo, o bien no funciona como se espera y el club tiene que cubrir ese gasto extra. Había que contemplar demasiadas alternativas para correr", remarcó Renero.

"Acá se piensa también en el público del Midget, que sabemos que es especial. Esa gente entiende mucho de esto, por eso no podemos organizar en tan poco tiempo algo así nomás. Hubo que poner buena voluntad de todas las partes", aseveró.

—Sonó por ahí que al piloto se le pidió dinero extra. ¿Fue así?

—No, en absoluto. No se le iba a exigir dinero extra al piloto, aunque algunos propusieron hacer el sacrificio de poner dinero por fecha. La idea era generar ingresos sin perjudicar al club ni a los pilotos, no nos podemos meter en su bolsillo, y menos en este momento. Y en esta situación, ¿cómo hacemos? Ni te digo de la venta publicitaria, que, sin público en las tribunas, es casi imposible hacerlo.

"Por eso, poner en juego el bienestar del club, que actualmente está con superávit y todos sus papeles en orden, por hacer un campeonato de, a lo sumo, 10 fechas, y en condiciones desalentadoras, era ilógico. Y más aún con todos los riesgos y contratiempos que puede implicar", destacó.

—¿Cuán negativo es no correr para el club?

—El club tiene resto para tirar unos meses sin actividad. Pero no podemos gastar eso en correr sin generar ingresos y no poder afrontar los gastos. Imaginate que ahora hay que tirar hasta noviembre, y en el club hay empleados, impuestos que pagar y demás. Tenemos una suma fija de gastos muy grandes, y no podemos dejar de pagar todos los meses por hacer un campeonato sin público.

"Hay que generar nuevas cosas para reforzar lo que tenemos y así poder llegar a noviembre sin la soga en el cuello. Suponiendo que todo seguirá igual, que la pandemia se extenderá, tenemos que ver la forma de llegar con recursos para poder bancar un campeonato en esas condiciones", aseguró Walter.

—¿Y en los pilotos, tendrá un impacto negativo?

No, al contrario. No tengo dudas que el año que viene vendrán mucho mejores armados, con motores nuevos y buenos presupuesto. El devenir del Midget será más competitivo, porque podrán juntar plata en todo este tiempo e invertirla de a poco.

El impacto económico habrá de ser notorio en los ingresos del club y en la cada vez más amplia industria del Midget. Pero el precio de un espectáculo veraniego de semejante magnitud en el contexto actual era demasiado alto, desde todo punto de vista...