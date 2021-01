Se hará la pericia para determinar si el médico Luque falsificó la firma de Maradona

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Un peritaje caligráfico se llevará a cabo el martes próximo para determinar si el médico Leopoldo Luque falsificó la firma de Diego Armando Maradona para solicitar la historia clínica del "Diez" antes de que éste muriera a fines de noviembre pasado, informaron hoy fuentes de la investigación.



La medida se realizará en la Asesoría Pericial de San Isidro luego que los fiscales que investigan las circunstancias de la muerte del exastro del fútbol mundial recibieron la firma original de éste, la cual será cotejada con tres hojas secuestradas en la casa del neurocirujano.



Fuentes de la investigación informaron que en una de ellas había un pedido de Luque de la historia clínica de Maradona a la clínica Olivos y firmada presuntamente por su paciente.



En otra hoja similar se solicitaba lo mismo pero con la diferencia de que había varias firmas y en la restante había una firma escaneada que sería la original y alrededor tenía varias firmas.



Según las fuentes, los investigadores procurarán establecer si intentaron falsificarle la firma a Diego para realizar algún trámite, lo cual sería un delito porque la historia clínica de las personas sólo pueden ser entregadas al paciente o con una autorización.





En tanto, hace tres días, los fiscales accedieron a la información de los dos teléfonos celulares secuestrados a la psiquiatra Agustina Cosachov, una de las dos profesionales responsables de la salud de Maradona.



Se trata de dos teléfonos celulares marca Iphone (un 6 Plus y un SE), los cuales habían sido secuestrados en la casa de Cosachov el 1 de diciembre pasado, en el barrio porteño de Palermo, y que ya habían intentado analizar sin éxito en diciembre pasado.



Los pesquisas analizarán únicamente la información referida a los tratamientos médicos de Maradona contenida en todos los celulares, las PC y tablets secuestradas en el marco de la investigación, así como también las comunicaciones y mensajes que hayan tenido las personas investigadas sobre los momentos previos, concomitantes y posteriores al deceso del "Diez".



Maradona murió a los 60 años el 25 de noviembre pasado al mediodía, en una casa que su familia había alquilado en el barrio privado San Andrés, de Tigre, a dos semanas de su externación de la Clínica Olivos, donde había sido sometido a una neurocirugía por un hematoma subdural en el cerebro.



La autopsia determinó que murió como consecuencia de un "edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada" y descubrieron en su corazón una "miocardiopatía dilatada".



De acuerdo con los resultados de los estudios toxicológicos realizados, Maradona no tenía alcohol ni drogas ilegales en su organismo aunque sí detectaron psicofármacos.



Algunos de los psicofármacos encontrados son "arritmogénicos", es decir que producen arritmia, algo que ahora los peritos y los fiscales deberán analizar para ver si eran convenientes para un paciente con una cardiopatía crónica como la que padecía el ex DT de Gimnasia.



La investigación del equipo de fiscales creado por decisión del fiscal general de San Isidro, John Broyad, y constituido por él y Patricio Ferrari, Cosme Iribarren y Laura Capra, se centra en tres ejes principales: si hubo negligencia médica y por lo tanto un eventual "homicidio culposo", quién tuvo responsabilidades sobre ese posible delito y si la muerte de Maradona se pudo haber evitado. (Télam).