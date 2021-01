Pandemia: los adolescentes sufren de soledad y miedo de enfermar a su familia

La licenciada en Psicología Andrea Martínez y la antropóloga y profesora universitaria de Sociología Belén Noceti hablaron este jueves por LU2 sobre las conductas y respuestas de adolescentes y jóvenes, quienes conforman el grupo más cuestionado ante el aumento de contagios de COVID-19.

La psicóloga Martínez dijo en "La Mesa de Panorama" que la adolescencia es un momento en el cual "se busca ir un poco en contra de reglas o límites porque uno está creciendo y buscando su propia identidad".

Consideró que hay que entender que el aislamiento es muy difícil en esa etapa dado que "lo social es muy importante en el desarrollo" y "la necesidad de estar con otros y el esparcimiento tienen que ver con el grupo de pares, que es muy importante en la adolescencia".

"Se los ha cuestionado [a los adolescentes] porque consideran que al tener acceso a la tecnología, ese aspecto [social] está solucionado; pero no es lo mismo porque además de la socialización el adolescente está en un proceso de independencia [...] No ha sido fácil estar todo el tiempo con los padres, como tampoco lo ha sido para los padres", reconoció la profesional.

En ese sentido, dijo que "los adultos olvidamos un poco cómo era nuestra adolescencia, nuestros deseos y las cosas importantes en esa época. Pero es importante validar lo que a ellos les pasa, más allá de que estemos de acuerdo o no".

Martínez aclaró que esto no significa que los adolescentes hagan lo que quieran. Por el contrario, remarcó que es importante saber poner límites.

"Los límites también son una necesidad fundamental de los adolescentes. Hay que establecerlos e informar de forma precisa, sin mentiras ni exageraciones, explicando claramente por qué esas medidas de cuidado son importantes", sostuvo la profesional.

Y agregó: "Hoy están permitidos los encuentros al aire libre y hay que aprovecharlo. Más allá de establecer límites, hay que generar ciertas posibilidades con aquello que se pueda concretar".

La psicóloga también remarcó que si bien el adolescente se presenta, en general, como una persona que no le tiene miedo a nada y a la que no le importa nada, suele sufrir mucho. De hecho, este último tiempo recibió muchas consultas por trastornos de ansiedad.

"La mayor cantidad de consultas tiene que ver con el temor y la preocupación de contagiar a seres queridos, como abuelos o personas con enfermedades previas. Como se dice que muchos son asintomáticos, tienen el temor de estar contagiando. También tienen mucha incertidumbre respecto al futuro y la inseguridad absoluta de qué va a pasar con la escuela porque si bien se quejan del contenido pedagógico les gusta compartir ese espacio con los compañeros", aseguró Martínez.

Según indicó la profesional, la sobreinformación suele generar dificultades en este contexto: "En muchas familias pasó en un comienzo que estaban muy pendientes de las noticias y eso genera mucha ansiedad en los chicos, porque muchas veces no llegan a comprender toda esa información y nadie la explica", advirtió.

Por último, Martínez se refirió a las responsabilidades en este marco de pandemia y consideró que no tiene que ver específicamente con la juventud.

"Es una cuestión social. En nuestro país hubo muchos episodios con acumulación de gente y no eran adolescentes. Cuando hablo de adolescentes me refiero al grupo de entre 14 y 20 años, porque a partir de ahí son adultos, responsables de lo que hacen. Cuando hablamos de adolescentes, detrás hay un adulto que tiene que establecer los límites; me parece que se está juzgando desde un lugar que no corresponde", dijo la profesional.

Por su parte, la profesora e investigadora Belén Noceti contó que en el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur de Conicet hicieron un estudio para ver las respuestas y conductas de los adolescentes —en un rango de 11 a 18 años— durante la pandemia, como así también de los adultos jóvenes, es decir, hasta los 25 años.

Señaló que una conducta recurrente fue plantear el "por qué yo sí, si el otro no", en relación a medidas que les pedían que cumplan cuando otros sectores no lo hacían.

"Hubo necesidad de encuentro durante todo el año; entonces es necesario que eso se dé de manera gestionada. Es una contradicción que ciertos encuentros sean liberados, porque podés tener la misma concurrencia a las tres de la tarde que a la noche", planteó la investigadora.

Noceti dejó en claro que no se trata de una cuestión de partidos políticos porque hay contradicciones "en todos los niveles: municipal, provincial y nacional".

Y en ese sentido, remarcó que "a los jóvenes hay que darles un mensaje certero y en la misma línea, si no es imposible".

"Me parece llamativo el demonizar el comportamiento de los jóvenes, cuando tenemos casinos abiertos hasta tarde donde acuden en general personas de riesgo. Tiene que haber una lógica cuando se toman decisiones que afectan a toda la población", aseguró.

La docente consideró que es necesario generar diálogo con los jóvenes, que sepan que "se puede volver para atrás [en cuanto a las fases y permisos] y acompañar esos procesos; no podemos dejar de hablar sobre lo que pasa".

"Los egresados se quedaron sin viajes, muchas fiestas se están postergando o cancelando... Hay que mostrarles [a los jóvenes] que es algo que nos excede a todos, pero acompañarlos", insistió Noceti, quien coincidió con Martínez en que hay muchos problemas relacionados con la salud mental.

"La soledad es el denominador común de muchos jóvenes. Algo que vimos en la encuesta y nos llamó la atención es que 'internet antes solía ser un escape, ahora es una prisión'", contó la profesora, destacando que en otros países se ha trabajado en políticas para la desconexión dado que "la hiperconectividad afecta la salud mental de los jóvenes".