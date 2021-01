Bahía Basket se enfrenta con Hispano Americano tras cortar la mala racha

Bahía Basket se mide hoy ante Hispano Americano de Río Gallegos, tras volver al triunfo el pasado viernes, en la continuidad de la Liga Nacional de Básquetbol.

El encuentro se disputará desde las 19, en cancha de Obras, y podrá verse a través de la Liga Contenidos.

El elenco de nuestra ciudad viene de cortar una mala racha de 7 derrotas consecutivas, al vencer a Argentino de Junín.

Pese al citado éxito, Bahía continúa en el último lugar de la tabla con 3 triunfos y 14 derrotas.

Su rival, en tanto, tiene un récord de 7 partidos ganados y 11 caídas.

En su última presentación, venció a Platense por 75 a 72 con una destacada actuación del puntaltense Francisco Fillippa.

El exjugador de Bahía Basket culminó con 15 puntos (récord personal), lanzando 5 de 5 en triples.

Mañana, Bahía cerrará la doble jornada ante Platense, desde las 19, otra vez en cancha de Obras.

El resto

Los otros partidos programados para hoy, son los siguientes:

-11.00: Gimnasia CR vs Peñarol (en Ferro)

-11.00: Platense vs San Lorenzo (Obras)

-16.30.: Regatas vs Oberá TC (Ferro)

-19.00: Boca vs Argentino (Ferro)

-21.30: Olímpico vs Quimsa (Obras)

-21.30: Ferro vs Obras (Ferro).