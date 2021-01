Torneo Regional Amateur: datos, testimonios y cómo ver Liniers-Bella Vista hoy a la tarde

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

Luego de casi diez meses, Liniers y Bella Vista volverán a ver acción futbolística, con el regreso del Torneo Regional Federal Amateur que organiza el Consejo Federal y otorgará cuatro ascensos al Torneo Federal A.

Los representantes liguistas se miden esta tarde en el Doctor Alejandro Pérez, desde las 17:30, con arbitraje de Daniel Ramundo como juez principal y Ariel Banegas y Kevin Bustos como asistentes.

El partido correspondiente a la Zona Bonaerense Pampeana Sur podrá verse a tráves de ticketbahia.com

Desde las 17:10 se medirán Racing de Olavarría y Ciudad de Bolívar, los otros dos integrantes del grupo.

Tras enfrentarse todos contra todos a dos rondas, el mejor clasificado avanzará a la Fase Final del certamen.

Julio Acosta, referente histórico de Liniers, y Horacio Schumacher, flamante entrenador de Bella Vista, palpitaron con La Nueva. el inicio del certamen.

El goleador Julio Acosta, va por más.



“Tenemos muchas ganas, creo que todos estamos así. Estamos como locos, tenemos muchas ganas de pisar la cancha”, se sinceró Julio.

“Estamos con muchas ganas de arrancar, venimos trabajando hace más de dos meses. Contentos con la posibilidad de poder volver a competir”, se sumó el Colo.

Una vez que avanzó el COVID-19 en el país, el regreso del torneo fue una incertidumbre.

“Uno toda la vida jugó al fútbol donde sea y que te prohíban todo de la nada cuesta, había que estar preparado en todo sentido: mental, física y económicamente. Lo bueno es que ahora tenemos fecha, hora y rival; no hay más vueltas. Hay que saber canalizar esa ansiedad para bien, no que hay que entrar como locos porque te puede jugar una mala pasada. Lo bueno es que estamos todos iguales”, agradeció Acosta.

Horacio Schumacher, flamante DT albiverde.



“Este tiempo sirvió para trabajar la idea y para que el jugador se aclimate un poco mejor al inicio. Les va a costar la competencia, el ritmo, porque hace casi un año que no se juega pero con el correr de los días el jugador fue mejorando. La verdad es que la mejor versión te la da la competencia”, señaló el entrenador albiverde.

Para el Chivo este regreso significa continuar con el proceso encabezado por Walter Carrio como DT y con un grupo de jugadores que viene juntos hace tiempo.

La Loma, en tanto, apostó por Schumacher tras la salida de Sebastián Polla y aunque sumó algunos refuerzos mantuvo la base de jugadores en su mayoría surgidos de la institución.

“Siempre es bueno mantener el grupo de jugadores y cuerpo técnico. Es una ventaja pero adentro de la cancha somos 11 contra 11 y puede pasar cualquier cosa, más sabiendo que ésta es una zona súper pareja y muy competitiva”, avisó Julito.

“Me encontré con una predisposición increíble, de todos los jugadores, el cuerpo técnico que se formó y la dirigencia en un recambio generacional que no nos ha hecho faltar nada. Nos hemos reforzado con algunos chicos que nos pueden dar un salto de jerarquía y sobre todo un poquito más de experiencia. No es un plantel largo y todos van a tener la chance de mostrarse”, contó Schumacher.

De los 98 clubes que animaban el certamen antes de la pandemia, solo siguen 67.

“Todo el mundo juega para ganar, quizás el club en si viene buscando el objetivo de ascender. Pero hay rivales durísimos, Bella Vista nos conoce mucho, Racing que tiene mucha historia y Bolívar que sabemos quién está atrás y el buen equipo tiene. Encima clasifica uno sólo, ese es el plus. Va a ser súper pareja y el que se equivoque menos va a clasificar. Tenemos que tener mente fría y el corazón caliente”, entendió el histórico goleador albiengro.

“Hablé mucho con los chicos, que la posibilidad de jugar por algo muy importante está a la vuelta de la esquina. Tenemos las mismas chances que los otros tres equipos, aunque todos tengamos distintos proyectos y presupuestos. Lo que más le hice hincapié es que esta posibilidad de jugar por algo importante no se la ganaron en estos dos meses, Bella Vista y ellos se la vienen ganando hace mucho tiempo El objetivo es claro, tratar de ser competitivos en los seis partidos”, cerró el Colo.

Probables formaciones

-Liniers: Partal; A. Lischeske, M. Martinez, S. Escudero, Marquez; Onorio, Lefiñir, Trídico, Soto Torres; J. Acosta o Narvay y D. Martinez. DT: Walter Carrio.

-Bella Vista: J. Arias; Teysseyre, Diaz Bender, Walker, N. Pacheco; Belleggia, Sangronis, Machain, Delmastro; L. Martínez y G. Santillán. DT: H. Schumacher.

Refuerzos

En Liniers llegaron: Enrique Blanco, Mariano MC Coubrey, Axel Lischeske y Franco Lefiñir.

En Bella Vista se sumaron: Gastón Santillán, Erico Walker, Nicolás Díaz Bender, Nicolás Pacheco, Facundo Rapetti y José Teysseyre.

Además, el regreso de varios jugadores del club que se encontraban en otros equipos.

Para verlo

El regreso a la actividad de Liniers y Bella Vista se podrá seguir en vivo a través de ticketbahia.com

Para conseguir tu acceso, que tiene un costo de $330, podés ingresar a este link.

La transmisión del partido comenzará a las 17.

El fixture completo

*Primera fecha (10/01/21)

-Linier vs Bella Vista.

- C. Bolívar - Racing (O).

*Segunda fecha (17/01/21)

-Bella Vista vs C. Bolívar.

-Racing (O) vs Liniers.

*Tercera fecha (24/01/21)

-C. Bolívar vs Liniers.

-Bella Vista vs Racing (O).

*Cuarta fecha (31/01/21)

-Bella Vista vs Liniers.

-Racing (O) vs C. Bolívar.

*Quinta fecha (07/02/21)

-C. Bolivar vs Bella Vista.

-Liniers vs Racing (O).

*Sexta fecha (14/02/21)

-Liniers vs C. Bolívar.

-Racing vs Bella Vista.