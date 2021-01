Una mujer preside por primera vez la Cámara Federal de Apelaciones

El mérito de Silvia Fariña es doble al convertirse en la primera mujer en ejercer en la práctica la presidencia de la Cámara Federal de Apelaciones de esta ciudad, desde su creación hace casi 90 años, además de ser una operadora de carrera judicial con tres décadas de desempeño en la jurisdicción.

Desde el primer día de este año la jueza Fariña sucede en el cargo a su colega Pablo Candisano Mera, después de ocupar la vicepresidencia del cuerpo.

Los cinco camaristas, cuatro de ellos hombres, decidieron rotar la presidencia y acordaron la designación de la magistrada en el puesto.

“Decidimos que este año ejerciera la presidencia porque tenía la vicepresidencia y soy una persona de carrera judicial. Trabajo en el fuero Federal de Bahía Blanca desde el año ´90 y pasé por diferentes funciones desde la inicial como auxiliar de Sexta (en el Juzgado Federal Nº 1), a partir de un concurso que se abrió”, explicó la flamante jefa de la Cámara Federal bahiense.

Si bien para la representante del Poder Judicial de la Nación su histórica asunción es un logro profesional “importante”, forma parte del “trabajo cotidiano” en el órgano judicial.

La decisión tuvo el consenso de los jueces Candisano Mera, Pablo Larriera, Roberto Amabile y Leandro Picado, con principal fundamento en el amplio conocimiento que la doctora Fariña tiene del ámbito de competencia.

“Es parte de las funciones que implica la magistratura”, dijo y destacó la eficiencia en la labor de la dependencia judicial, motivo por el cual al menos por ahora no impulsará cambios en la metodología de trabajo.

“Mi idea, en los lineamientos principales, es mantener lo que venimos haciendo y sosteniendo, que hasta ahora lo desempeñaba el doctor Candisano. Trabajamos de manera coordinada y las decisiones se dialogan y se acuerdan”, aseguró la entrevistada.

“Es un equipo de trabajo armonioso y eficiente, entonces mi intención es darle continuidad, porque la Cámara funciona muy bien así”, completó.

Otro de sus objetivos es mantener el abordaje del servicio de justicia en su adaptación al "desafío actual" que implica la pandemia de Covid-19.

“Venimos trabajando muy bien durante los meses de pandemia, la productividad no bajó y estamos al día con las causas”, precisó la jurista.

Aproximadamente el 50 por ciento del personal cumple tareas de modo remoto, y la otra mitad del plantel presta servicio de forma presencial en las oficinas.

Para garantizar la menor cantidad de contagios posible, se estableció como método de trabajo la alternancia entre ambas modalidades.

“Todo funciona adecuadamente y están armados los equipos de trabajo”, expresó la jueza nacida en Zárate y radicada en Bahía desde 1986.

Reforma judicial

La magistrada consideró “necesarias” la creación de nuevos juzgados para "dividir la actual competencia multifuero", y la adecuación de fiscalías federales, dos de los puntos de la reforma judicial planteada por el presidente Alberto Fernández.

“El cambio planteado por el Código Procesal Penal Federal, que adopta el sistema acusatorio para investigar y juzgar delitos como narcotráfico, corrupción, lavado de dinero y trata de personas, entre otros, modifica por completo la estructura del proceso, y eso requiere que se adecue el funcionamiento del Poder Judicial”, señaló Fariña.

“Es necesaria la creación de nuevos juzgados federales que tiene que ir acompañada por una reforma en los ministerios públicos Fiscal y de la Defensa, porque el rol del juez pasa a ser uno diferente al que tiene ahora”.

“Hay que adecuarlos porque el sistema no está preparado, entonces la reforma judicial debe acompañar esta reforma del procedimiento. Esto se traduciría en una mejor administración de justicia", opinó.

"Los cambios son positivos en la medida en que obedecen a modificaciones estructurales del proceso. Su implementación conlleva un desafío para la reforma al tener que ser capaz de dar respuesta a las necesidades que la prestación del servicio de justicia requiere”, continuó diciendo sobre el proyecto de ley.

“El protagonismo es humano”

Sobre la desigualdad de género en la órbita judicial, la nueva líder de la Cámara local se refirió a un “cambio de paradigma social general” que abarca a la justicia.

“Ahora la participación del varón y la mujer es más igualitaria, y las nuevas generaciones tienen incorporada la opinión de que no hay diferencia entre ambos sexos; todos estamos capacitados para cumplir las mismas funciones”, enfatizó Fariña.

“A causa del recambio generacional, hay muchos jóvenes trabajando y no existe esa diferencia entre la función de un varón o una mujer. En realidad es una cuestión de capacidades”, acotó.

“Como en todos los ámbitos, la mirada de la mujer dentro de la justicia es importante porque contribuye con otro punto de vista. A lo largo de mi carrera me he sentido protagonista en las diferentes funciones que me tocaron desarrollar; el protagonismo es humano”.

Al respecto la fuente consultada calificó como relevante la mayor visibilización que las trabajadoras de la esfera judicial tienen hoy en día.

“Es un tema generacional porque cuando en 1990 ingresé al Poder Judicial de la Nación, no sucedía lo mismo que en la actualidad. En este sentido han sido muy importantes las capacitaciones impartidas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de la Oficina de la Mujer", recalcó la vocera.



“Acá es la primera vez que una mujer ejerce la presidencia de la Cámara, pero hasta el año pasado al menos dos mujeres ocupaban ese cargo en otras Cámaras Federales del interior del país”, confirmó la profesional.

“Las presidencias se ejercen en el marco de la reglamentación que cada Cámara establece de forma autónoma”, añadió.

Un hecho curioso

Dato. En los ´70 Elena Cora Gómez Martínez fue nombrada presidenta de la Cámara Federal local, pero en febrero de 1976, tras la feria judicial, pidió licencia por enfermedad y no volvió, por eso no hay registro de que haya ejercido.



Creación. El órgano se creó en agosto de 1931, cuando el entonces presidente de la Nación, José Félix Uriburu, nombró como vocales a los doctores Adolfo Lascano, quien venía de ser juez federal en Mercedes; Ernesto Sourrouille, quien ejercía idéntico cargo en Jujuy, y Julio Mello, hasta entonces fiscal federal de La Plata.



Integración. Desde junio de 2018 la Cámara está conformada por sus cinco vocales titulares.



Trayectoria. “Trabajo en la Cámara desde 2013, cuando también por concurso accedí al cargo de secretaria de Cámara, y desde 2018 me desempeño como jueza. Acá tengo mis hijos, mi profesión, los proyectos y mis amigos; mi familia de origen vive en Campana”, comentó Silvia Mónica Fariña, que estudió Derecho y se recibió en la Universidad de Buenos Aires.