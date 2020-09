En dos suplementarios, Toronto forzó un séptimo juego ante Boston

Dos tiempos suplementarios necesitó Toronto para vencer a Boston, por 125 a 122, en lo que fue un verdadero partidazo.

De esta manera, empató la serie en 3, la cual se definirá el viernes, surgiendo de ahí el rival de Miami en la final de la conferencia Este de la NBA.

Los Celtics y los Raptors disputaron, acaso, el mejor de la temporada, lo que se sintetiza en que ambos terminaron empatados en 98 el tiempo regular y en 106 el primer suplementario.

Una vez más Kyle Lowry fue una de las figuras de los canadienses, sumando 33 puntos (6-10 en triples), más 8 rebotes, 6 asistencias, 2 recuperos y una tapa, en 53 minutos.

También rindieron Fred Van Vleet (21 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias), apareciendo a pleno en el momento de la definición; Norman Powel (23 puntos y 2 rebotes); OG Anunoby (13 puntos y 13 rebotes) y Paskal Siakam (12 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias).

En Boston, Jason Tatum sumó 29 puntos, 14 rebotes y 9 asistencias; Jaylen Brown completó 31 puntos, más 16 rebotes; Marcus Smart hizo 23 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias, mientras que Daniel Theis terminó con 18 puntos y 7 rebotes.

Al final del juego hubo cruces de palabras, que seguramente derivarán en un final de serie aún más picante.

Celtics and Raptors players appeared to be jawing at each other after Game 6 ended. pic.twitter.com/Ad2xQmkp9a