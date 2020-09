"Te cantamos las 40": Hoy se confiesa Gastón Arroyo, un abanderado de la técnica

Por Fabián O. Rodríguez / farodriguez@lanueva.com

Cultor de una técnica depurada, el mediocampista Gastón Arroyo tuvo muy buenos momentos en Liniers y Villa Mitre. Un 5 de juego, que hizo gala de buena pegada y que lo destacó entre los mejores de nuestro ámbito.

Hoy, con 34 años, no le cerró la puerta a un regreso a la actividad en el 2021. Pero, mientras tanto, no tiró la pelota afuera y se la jugó en las 40 preguntas de La Nueva.

1) Tu mejor partido. “Contra Ferro de Olavarría jugando para Villa Mitre, por un torneo del Federal B. Hice dos goles y me salieron todas”.

2) Tu peor partido. “Tuve varios, pero el que más recuerdo fue en cancha de La Armonía, jugando para Liniers, contra Tiro Federal. Duré siete minutos en cancha por un golpe en la espalda y terminé internado en el hospital”.

3) Tu principal virtud. “La visión de juego y el manejo de la pelota”.

4) Tu mayor defecto. “Soy muy calentón conmigo mismo cuando las cosas no salen”.

5) El mejor gol que viste en vivo. “Tengo dos. El de Julio Acosta en la final de la Liga del Sur contra Bella Vista y el gol de taco del ‘Flaco’ Sánchez (Rodrigo) en la final contra Rivadavia de Venado Tuerto cuando ascendimos con Villa Mitre al Federal A”.

6) El mejor gol que convertiste. “Me gustaron dos goles que hice en mí trayectoria. El primero fue jugando para Liniers contra Independiente de Chivilcoy: la paré de pecho y le pegué de volea. Y el otro fue contra Ferro de Olavarría jugando para Villa Mitre: robé la pelota en tres cuartos de cancha, lo vi al arquero adelantado y se la coloqué por arriba”.

7) El gol que más gritaste. “Sin dudas el que convertí en el año 2007 para Liniers. Fue en la final contra Olimpo, de tiro libre, y significó una descarga en lo personal por el fallecimiento de mí mamá (Stella)”.

8) ¿Cómo recordás el día del debut en Primera? “Fue en el año 2002 jugando para Liniers en cancha de Bella Vista. Ingresé por Gabriel Ianni y me acuerdo que Daniel Correa me llamaba para ingresar y, de los nervios que tenía, no lo escuchaba”.

9) ¿Qué amigos te dio el fútbol? “Me dio grandes amigos y muchos compañeros. Por circunstancia del fútbol, te alejás o perdés contacto, aunque siempre están presentes”.

10) Un adversario que te hubiese gustado tener de compañero. “Dos: ‘Popi’ Martínez (Angel) y Pablo Arriagada”.

11) Hincha de.... “Independiente y Villa Mitre”.

12) Te hubiese gustado jugar en… “En algún equipo de primera división”.

13) ¿Quién es tu ídolo? “En lo futbolístico Fernando Redondo y Martín Carrillo. Y en lo personal, mi abuelo Roberto y mi Viejo (Claudio)”.

14) Alguna vez, ¿te agarraste a piñas con un compañero o con algún rival? “Pelear nunca, pero insultarnos seguro”.

15) ¿Qué significó Liniers en tu vida? “Fue el club que me abrió las puertas cuando quedé libre de Villa Mitre, por lo que le estoy agradecido eternamente. Lamentablemente, mi salida del club no fue como uno esperaba, pero una de las personas que siempre se portó muy bien conmigo fue Sebastián Urtizberea”.

16) ¿Qué te dejó el paso por Villa Mitre? “Alegrías por los logros deportivos y personales, pero tristeza por la forma en la que me tuve que ir del club. Sentí que me fui por la puerta de atrás”.

17) ¿Qué sensaciones te quedaron de tu etapa en Rosario? “Me encontré con un club ordenado, en crecimiento y con grandes jugadores, aunque no estuve a la altura de la situación. Me quedé con ganas de mostrar otra faceta mía”.

18) ¿Te quedó una espina por no haber podido jugar en un nivel superior? “Sí, porque me sentía capaz de estar en un nivel superior”.

19) ¿Cómo vivís el fútbol? “Tranquilo porque hoy quedó en un segundo plano, ya que mis prioridades son otras”.

20) ¿Que disfrutabas más: tener un partido espectacular o convertir? “Tener un partido espectacular. Siempre me gustó tener mejores partidos que convertir, aunque en el último tiempo le tomé el gustito a los goles”.

21) Un técnico. “El ‘Titi’ Santanafessa (Néstor) y Daniel Correa”.

22) ¿Cuál fue tu mejor momento futbolístico? “En Liniers en la etapa del 2009 al 2011; y en Villa Mitre, en 2014”.

23) ¿En cuántos influyeron las lesiones para dar un paso al costado? “En lo personal en nada, pero sí influyeron otras cosas que ya quedaron en el pasado”.

24) ¿Maradona o Messi? “Maradona”.

25) ¿La camiseta de qué jugador te gustaría tener? “La de Redondo (Fernando) y la del ascenso de 1999 de Martín Carrillo”.

26) ¿En qué te consideras bueno más allá del fútbol? “Me defiendo bastante bien en la cocina”.

27) ¿Te ves ligado al fútbol más adelante? “No, a no ser que el día de mañana sea padre y acompañe a mi hijo”.

28) ¿Sos de mirar fútbol? ¿Qué ligas? “Si me gusta. Y miro el partido que esté en la tele”.

29) ¿En qué club de la Liga del Sur te hubiese gustado jugar? “En Sporting”.

30) ¿Qué te gusta del fútbol y qué no? “El fútbol me gusta en su totalidad, los compañeros y el hecho de jugar en equipo. Pero lo que no me gusta es la hipocresía con la que se actúa, la falta de compromiso y los manejos raros que no le hacen bien al ambiente futbolístico”.

31) ¿Cuál fue el mejor socio que tuviste en la cancha? “Sin dudas. Agustín Cocciarini”.

32) En un asado, ¿a qué tres personajes invitarías? “Maradona, Cóppola (Guillermo) y al ‘Cabezón’ Ruggeri (Oscar)”.

33) ¿Qué te genera Alberto Fernández? “La política no es un tema de importancia en mi vida”.

34) ¿Cómo te llevabas con el estudio? “Bien, pero me reprochó todo el tiempo no haber seguido alguna carrera”.

35) ¿Qué anécdota publicarías en un libro? “Esto me pasó en General Roca con Villa Mitre. Estábamos esperando para ir a entrenar un día sábado previo al partido contra Roca, habían dicho un horario, yo volví a la habitación a buscar unas cosas y cuando salí el micro ya no estaba. Tuve que caminar como 20 cuadras hasta el predio donde estaban mis compañeros. Me agarré un fastidio tremendo, pero fue una linda anécdota”.

36) ¿La etapa de futbolista es tiempo pasado o te ilusionás con volver a jugar? “No sé si es tiempo pasado. Sinceramente, tengo ganas de volver a jugar al fútbol. Con el tema del trabajo se me complica mucho porque tengo horarios rotativos y no sé si voy a poder cumplir con un algún club. Pero tendría que analizarlo bien. De cualquiera manera, después del 31 de diciembre –cuando ya tenga el pase en mi poder— veré si me agarran las ganas de volver a jugar”.

37) Armá tu equipo ideal con los compañeros que tuviste y el DT. “Juego con un 3-2-3-2. “Tavoliere (Facundo); ‘Turu’ Martínez (Mauro), Alan González, Federico Rasmussen; Cocciarini (Agustín), Ballestero (Nicolás); ‘Tanque’ Zárate (Juan Pablo), Martín Carrillo, Juan Pedro Mugabure; ‘Flaco’ Sánchez (Rodrigo) y Julio Acosta. DT: Santanafessa-Correa.

38) ¿Qué sueño te gustaría cumplir? “Tener casa propia y un hijo”.

39) ¿Cómo te ganas la vida? “Soy chofer de una empresa que presta servicio a un correo. Se escuchan ofertas, ja, ja”.

40) ¿Cómo te llevas con la cuarentena? Bien, pero ya no soporto a mi señora (Anahí) en casa y quiero que vuelva trabajar, ja, ja. Estoy tranquilo y cuidándome, ya que no paré porque mi trabajo es esencial”.

El perfil de Gastón

--Nombre completo: Gastón Damián Arroyo.

--Fecha y lugar de nacimiento: 8 de junio de 1986, en la Base Naval Puerto Belgrano.

--Grupo familiar: Hijo de Claudio Oscar Arroyo y Stella Maris Alvarez. Está en pareja con Anahí Loschiavo.

--Trayectoria desde escuelita: San Francisco, Villa Mitre, Liniers, CAI (Comodoro Rivadavia), Liniers, Villa Mitre, Rosario PB y Gimnasia y Esgrima de Darregueira.

La "compu" de "Cocho"