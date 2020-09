"El sistema de salud local y regional está por colapsar", aseguran médicos de Bahía

La Sociedad Argentina de Medicina señaló mediante un comunicado que "el sistema de Salud de Bahía Blanca y regional está por colapsar" y desde la Seccional local, su titular, Matías Mirofsky anticipó que "los pacientes con enfermedades de cualquier tipo no van a poder ser atendidos en los hospitales debido a que sus camas están todas ocupadas".

"La Sociedad tiene médicos en todos los hospitales de la ciudad de Bahía Blanca y gran parte de los hospitales de la región. Somos cerca de 170 médicos que estamos en permanente contacto en un grupo de WhatsApp y lo que vemos es que las camas de los hospitales, sobre todo las de Bahía, se están llenando y hay que tener en cuenta que la región deriva sus casos graves a la ciudad. Si sumamos todos los casos te da la pauta que los hospitales están llenos de pacientes con COVID-19 y se genera la dificultad de atender a pacientes con otro tipo de enfermedades", sostuvo Mirofsky en diálogo con La Nueva.

El profesional también comentó que "otro dato importante es que sabemos que la velocidad de procesamiento de las muestras está muy retrasada, ya que tarda 48 horas, según explicaron autoridades del Hospital Penna, y eso genera que la positividad no sea inmediata. Nos enteramos de que una persona es positiva con un par de días de retraso, lo cual genera un subregistro y no sabemos con qué te vas a encontrar más adelante", explicó.

Al mismo tiempo, alertó que "en las últimas dos semanas, los pacientes son moderados o graves, lo que genera que directamente se internen en los hospitales y no vayan a las UCMA, ya que no hay pacientes leves que pueden ir a esos lugares. Los hospitales no tienen la oportunidad de descargar pacientes allí. La situación se va complejizando cada día más, acompañada de que entendemos perfectamente que la población, después de seis meses casi de estar en cuarentena, necesita recrearse, pero lo peligroso es que sea sin cuidarse. De esta forma, los casos van a seguir en aumento".

Mirofsky dijo que tiene la esperanza de que "al menos no empeore la situación, porque mejorar es muy difícil. Estamos muy al límite. Bahía Blanca tiene una ocupación de camas superior a lo que debería registrar y con dos hospitales bloqueados, como el Municipal y el Español".

Por último, sostuvo que "la sociedad debe ser un poco más consciente para mantener la fase y cuidarse. Eso sería lo ideal para todos".

A su vez, en el comunicado la entidad expresó que "los profesionales de la salud se están enfermando debido a la exposición que tienen frente a la pandemia Covid, lo que genera contar con menos personal de salud para la atención de pacientes. En algunos hospitales ya está sucediendo, a pesar de todo el esfuerzo que estamos haciendo. Por esto los profesionales de la salud y un gran equipo de voluntarios que nos acompaña, les pedimos a todos que nos ayuden".

La Sociedad de Medicina Interna Bahía Blanca le pidió a la población cumplir con las medidas de cuidados, como uso de tapabocas, lavado de manos, distanciamiento social y no participar de reuniones sociales o familiares.

Además, a los funcionarios públicos y privados les solicitó "aumentar el número de testeos y del personal destinado a realizar testeos, hacer cumplir los protocolos de las actividades que han logrado su apertura y mayor presencia de personal en los espacios públicos con campañas de concientización destinada a la población".