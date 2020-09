El Gobierno duda que se habiliten los viajes al exterior en el verano y apuesta al turismo interno

El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, advirtió hoy que no cree que "estén habilitados" los viajes al exterior para la temporada de verano, pero aclaró que tiene que ver "únicamente con una cuestión epidemiológica".

"Los viajes al exterior no creo que estén habilitados para ese momento, hay que ver cómo evoluciona la situación sanitaria. Pero sí me imagino, además por una cuestión cambiaria, una temporada de turismo interno muy fuerte", resaltó Lammens.

En ese marco, precisó que "la prohibición únicamente puede tener que ver con una cuestión epidemiológica", y amplió: "Hoy los argentinos se pueden ir de la Argentina, tenemos vuelos a Madrid, a Estados Unidos".

"Los argentinos están saliendo, después hay que cumplir con alguna norma sanitaria cuando vuelven, pero se pueden ir si quieren", enfatizó.

En declaraciones radiales, el ministro afirmó que "para la economía nacional es un gran golpe que el turismo esté en esta situación".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

"En la situación económica que se encuentra el país no nos podemos dar el lujo de no tener temporada de verano. Vamos a trabajar para que efectivamente podamos tenerla", manifestó.

En esa línea, reconoció que será una temporada "distinta", y detalló: "No vamos a ver las fotos a las que estábamos acostumbrados en la tapa de los diarios con las playas repletas y una persona al lado de la otra".

"Me imagino una temporada de turismo muy fuerte, no solamente en la Costa Atlántica, sino también en los otros destinos del país. Me imagino una temporada muy fuerte en Córdoba, en Bariloche", describió.

Además, anticipó que "sobre el fin de esta semana" presentará junto al presidente Alberto Fernández un programa de preventa de paquetes turísticos, que "contempla la devolución de hasta el 50% del total de los gastos que hagas en turismo interno para viajar durante el año 2021".

"Si vos querés viajar el año que viene a cualquier destino de la Argentina y compraste el paquete turístico entre octubre y diciembre de este año, te devolvemos con una tarjeta del Banco Nación hasta el 50% del total que gastaste", describió.

Por último, agregó: "Es un claro incentivo al consumo de turismo interno y a una inyección de dinero a un sector que hoy está a facturación cero". (NA)