Te cantamos las 40: Hoy se confiesa Cristian Villanueva, el abanderado de la perseverancia

Reconocido por el hincha de Olimpo, Cristian Villanueva empezó bien de abajo y se fue ganando la consideración de todos. Más allá que con determinados técnicos tuvo buenos rendimientos, a la corta o a la larga se las ingenió para terminar siendo titular en los distintos elencos aurinegros.

"Titi" --formado en Deportivo Roca-- pasó por todas en Olimpo. Momentos lindos y de los otros, pero los más de 250 partidos disputados con la de Olimpo lo catapultaron a ser un futbolista muy querido.

Hoy, con la decisión de continuar jugando en duda y tras un paso por Sansinena, el lateralista salió al cruce de las 40 preguntas y no dudó.

1-- Tu mejor partido. “Un Olimpo-Instituto en el 2010. Ganamos un partido increíble contra un gran equipo y quedamos muy cerca del ascenso”.

2-- Tu peor partido. “Olimpo-Defensa y Justicia en la era Perazzo (Walter). Fui un desastre”.

3-- Tu principal virtud. “Creo que la perseverancia. Soy muy porfiado, ja, ja”.

4-- Un defecto. “Me cuesta mucho decir que no”.

5-- El mejor gol que metiste. “El que le convertí a Newell’s en Rosario”.

6-- El gol que más gritaste. “Dos. En Olimpo, el gol de Martín Cabrera a Tiro Federal de Rosario y cuando era chico y fana del ‘Rojo’, el de ’Pascualito’ Rambert (Sebastián) a Boca en la final de la Supercopa”.

7--El mejor gol que viste. “El de Roberto Carlos de aire tras un tiro de esquina de Beckham (David)”.

8-- ¿Cómo viviste el debut en Primera? “Como que estaba en el lugar que siempre había soñado. En el momento no te das cuenta, pero cuando pasa el tiempo te cae la ficha. Me sacrifiqué mucho para poder llegar y tuve recompensa”.

9-- ¿Qué amigos te dio el fútbol? “Son quienes no hablas mucho y no te ves seguido, pero siempre que los necesité estuvieron como Daniel Florit, ‘Chino’ Moiraghi (Néstor), Nereo Champagne, ‘Joni’ Blanco, Fede Mancinelli, por citar algunos. También hay varios fuera del fútbol”.

10-- ¿Cuál fue el compañero que más te sorprendió? “Fede Domínguez. Un fenómeno, profesional al cien por cien”.

11-- ¿Qué rival te hubiese gustado tener de compañero? “Palermo (Martín), Almeida (Matías), Ponzio (Leonardo), Guiñazú (Pablo) y la lista sigue, ja, ja”.

12-- ¿Hincha de? “Independiente”.

13-- Te hubiese gustado jugar en. “Independiente”.

14-- ¿Quiénes son tus ídolos? “Mi papá, a quien recuerdo cada día, y el Diego”.

15-- ¿Cómo vivís el fútbol? “Soy un apasionado del fútbol. Jugué como lo sentí, siempre al límite. Desde chico no había otra cosa que no sea algo redondo. En cumpleaños, Papa Noel, Reyes, siempre pedía una pelota”.

16-- ¿Qué significó Olimpo en tu carrera? “Lo mejor que me pasó fue vivir momentos que siempre soñé. Además, conocí lugares y gente que voy a llevar siempre en mi corazón”.

17-- ¿Cuál fue tu mejor momento en el aurinegro? “Creo que desde 2009 a 2013”.

18-- ¿Te hubiese gustado irte de otra manera? “Totalmente. Es algo que sólo los jugadores sabemos entender. Hay que despedirse adentro de la cancha para agradecer todo el cariño brindado por la gente que alentó con frío, calor, lluvia, etcétera. Es la deuda pendiente que me quedó”.

19-- ¿Qué tan lejos ves el retiro? “Ya estoy con un pie afuera. Estoy trabajando en el negocio de un amigo (La Ilusión) y de a poco voy dejando la actividad. Con 36 años hay cada vez menos posibilidades de seguir jugando”.

20-- ¿Te ves dirigiendo dentro de poco? “Ojalá. Es la meta que tengo, pero voy de a poco, sigo aprendiendo y quiero arrancar con una base de sabiduría”.

21-- ¿Cómo jugaría el equipo de Villanueva? “Me gusta mucho el 4- 3-3”.

22-- ¿Qué te dejó el paso por Sansinena? “Fue un baño de humildad. Es cuando te das cuenta de todo lo que tiene un club, donde su gente trabaja sin pedir nada a cambio, ni reprochar nada. Encontré gente apasionada por sus colores y tengo un gran recuerdo”.

23-- De todas las camisetas que cambiaste, ¿cuál considerás la más valiosa? “La que cambié con Clemente Rodríguez. La elijo por la buena onda que tuvo y también por la posición en la que juega. Pero lo más valioso fue que me la cambió con buena onda”.

24-- ¿Qué te gusta y qué no del fútbol? “Me gusta la esencia y todo lo extra que le pone el argentino. Por otro lado, el entorno es medio oscuro, como algunos representantes y dirigentes, aunque no todos”.

25-- ¿Maradona o Messi? “El Diego”.

26-- En un asado, ¿a qué tres personajes invitarías? “Maradona, Bochini (Ricardo) y el ‘Loco’ Montenegro (Hernán).

27--¿Cómo te llevabas con el estudio? “Bien. Terminé el secundario a los 17 años y no seguí nada porque era muy costoso para mi papá”.

28-- ¿Qué sueño te gustaría cumplir? “El mayor sueño ya lo cumplí y ahora quiero que mis hijas puedan crecer y que sean felices”.

29-- ¿Qué técnicos te marcaron? “Daniel Flotit y Walter Perazzo porque tuvieron palabra y cumplieron lo que dijeron. Después, Omar De Felippe por cómo nos entrenaba y planteaba los partidos”.

30-- Armá tu once ideal con todos los compañeros que tuviste y el DT. “Ufff… Tengo para armar varios, ja, ja. Voy con Champagne (Nereo); Casais (Eduardo), Figal (Nicolás), Mohiragi (Néstor), Fede Domínguez; Blanco (Jonatan), Musto (Damián), ‘Chori’ Vega (David); Pizzini (Francisco), Bou (Gustavo) y Cabalucci (Rodrigo). DT: Omar De Felippe.

31-- ¿Un lugar en el mundo? “General Roca”.

32-- ¿Qué anécdota publicarías en un libro? “Tengo muchas. En un partido contra Belgrano en Córdoba, lo expulsaron a Roberto Brum a los 15 minutos y nos pelotearon todo el partido, ja, ja. Pero empatamos y nos trajimos un puntazo. Omar De Felippe era el DT y cuando entramos al vestuario nos saludó y felicitó tomándonos la cabeza a cada uno y cuando llegó el turno de Brum, que estábamos esperando todos) lo salteó. Estaba un poco caliente, ja, ja”.

33-- ¿Cuál fue la peor patada que pegaste? “No era de pegar mucho. Jugando para Deportivo Roca le pegué una patada a un chico de Estudiantes de Río Cuarto. Lo maté, pobre”.

34-- ¿Quién fue el delantero que más te complicó? “Torres, el chico de Newell’s. Mide 1,40 y no podía agarrarlo de ninguna manera, ja, ja”.

35-- ¿Qué te genera la Selección Argentina? “Expectativas, piel de gallina, felicidad, etcétera. Soy muy argentino y siempre quiero ver la Selección. No me importa cómo juegue o quién esté en el equipo”.

36-- ¿Creés en Dios? “Mucho. Es como mi guía”.

37-- ¿Qué imagen tenes del bahiense? “Siempre me trataron de diez. Mi hija más chica es bahiense, por lo que no puedo decir nada porque me mata, ja, ja. Hay de todo; gente agradable y no tanto”.

38-- ¿Cómo te ganas la vida hoy? “Después de 18 meses sin hacer nada conseguí trabajo en el negocio de un amigo. Me dio la posibilidad de trabajar y estamos arrancando una nueva vida”.

39--¿Cómo te llevas con la cuarentena? “Bien, aunque cansa un poco y se extraña lo cotidiano, como el fútbol, los amigos, asados y los mates. Hay que cuidarse por nosotros y nuestra familia”.

40-- ¿Qué te gustaría hacer que todavía no hiciste? “Conocer Europa. Me gusta mucho viajar”.

La ficha de “Titi”·

--Nombre: Cristián Villanueva.

--Fecha y lugar de nacimiento: 25 de diciembre de 1983, en General Roca (Río Negro).

--Trayectoria: Deportivo Roca, Estudiantes de Buenos Aires, Olimpo y Sansinena.

--Grupo familiar: Es hijo de Gabriel Villanueva y Carmen Zurita y tiene cuatro hermanos. Está en pareja con Romina Valladares y es papá de Lucía y Pía.

