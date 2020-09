"Vengo golpeado de Estados Unidos, fueron semanas muy duras", expresó Guido Pella

Pasó un duro primer examen para el bahiense Guido Pella (37º) en la víspera, en su estreno en Roland Garros 2020, luego de luchar durante casi cuatro horas para dejar atrás al batallador italiano Salvatore Caruso (84º).

Con altibajos tenísticos y momentos de ira extrema, Guido supo sacar lo mejor de sí para revertir esos pasajes de partido turbulentos y conseguir un necesitado triunfo, luego de un retorno al circuito post pandemia poco feliz.

"Todos los partidos que pueda ganar y pueda estar mucho tiempo en cancha, ayudará a mejorar mucho mi tenis. Vengo bastante golpeado de Estados Unidos; fueron dos semanas muy duras, donde perdí mucho físico y tenis, y por eso ahora estoy tratando de recuperar todo eso", contó Pella, en alusión al falso positivo de su preparador físico que lo privó de competir en Cincinnati.

"Más allá que por ahí no están acompañando los resultados (llegó a Francia con un récord de 1-3), estoy en un proceso de readaptación, porque todo eso sucedió justo cuando estaba volviendo después de seis meses de parate, y eso me mató física y mentalmente. Pero esta victoria me deja muy contento y me ayuda a seguir trabajando", agregó Guido, quien en segunda deberá hacerse fuerte ante el español Pablo Carreño Busta (17º), semifinalista del US Open.