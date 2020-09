Fórmula 1: Bottas aprovechó el error de Hamilton y recuperó la sonrisa

Como aire en el desierto llegó la victoria en el Gran Premio de Rusia de Fórmula 1, con disputa en Sochi, para el finés Valtteri Bottas (Mercedes), quien alcanzó su segundo éxito de la temporada y recortó algo de terreno en la lucha por el título.

Sacando provecho de la penalidad sufrida por su compañero de equipo, quien lideró hasta el giro 17, Bottas capturó la vanguardia y no la abandonó hasta el banderazo a cuadros, sobre el holandés Max Verstappen (Red Bull) y el propio Lewis Hamilton, los demás ocupantes del podio.

Previo al inicio de la prueba, el piloto inglés, aún lider del campeonato, ensayó largada a la salida de la calle de boxes, una zona terminantemente prohibida, circunstancia que le valió 10 segundos de penalización en boxes.

Joy and relief for @ValtteriBottas as he celebrates victory in Russia 😆 🏆



