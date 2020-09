¡No va más! Lakers barrió a Denver y es el primer finalista

Los Angeles Lakerse se clasificó este domingo finalista de la temporada 2019-20 de la NBA, que se desarrolla en la burbuja del complejo Disney de Orlando.

Derrotó a Denver Nuggets por 117 a 107, selló la definición de la Conferencia Oeste por 4 a 1 y espera rival para la definición, a la que accedió después de diez temporadas.

LeBron James fue la gran figura del encuentro: 38 puntos, 16 rebotes y 10 asistencias. Clave en el último cuarto con 15 puntos, junto a otro gan exponente del elenco angelino como fue Anthony Davis (27 puntos).

Los festejos para el campeón de la Conferencia Oeste.

Denver tuvo en Nikola Jokic y en Jerami Grant a los máximos goleadores, con 20 puntos respectivamente. Jamal Murray sumó 19 tantos y 8 asistencias.

El campeón del Oeste tuvo un rendimiento muy sólido en las series, ya que previamente le había ganado 4-1 a Portland en cuartos de final y 4-1 a Houston en semifinales.

Lakers podría conocer a su futuro rival si mañana Miami Heat le gana a Boston Celtics. El partido se jugará 20.30.

Los Heat dominan la final de la Conferencia Este por 3-2, en la serie al mejor de siete partidos.

El tiro de LeBron, como para asegurar el resultado:

👑 @KingJames takes over for 9 straight points down the stretch ‼️@Lakers advance to the #NBAFinals presented by YouTube TV! #LakeShow pic.twitter.com/OuKDE5VFnn