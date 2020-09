Un joven bahiense ganó un concurso de poesía y publicarán su primer libro: "Me sorprendí demasiado"

Un joven bahiense que nunca había publicado sus poesías ganó un concurso internacional organizado por una revista y podrá ver sus palabras por primera vez en un libro.

Se llama Manuel Pérez, tiene 27 años y estudia Letras en la Universidad Nacional del Sur. Uno de los jurados definió su obra, que se eligió entre 8 finalistas entre más de 300 enviadas al concurso, como “un manifiesto único exquisito”.

“Nunca antes había publicado nada, ni en revistas ni en internet. En parte porque siempre me dio pudor, y en parte porque prefiero ir redactando de a poco para mí, como si fuera un ejercicio. Nunca antes había participado en otro concurso”, contó a La Nueva.

“Me sorprendí demasiado, no me lo esperaba para nada, realmente. Y esos comentarios elogiosos que recibí también fueron otra sorpresa. La verdad, estoy muy agradecido”, dijo.

Manu ganó el I Premio Rapallo de Poesía 2020, organizado por la revista Rapallo, donde publican poemas y ensayos de Argentina y “más allá”, como se definen en su página de Facebook.

Los jurados fueron Luz Pichel (Pontevedra), Legna Rodríguez Iglesias (Miami) y Martín Gambarotta (Buenos Aires) y decidieron de forma unánime que Maples, como tituló Pérez a su obra, se quedara con el premio.

“Honestamente, el título fue lo último que se me ocurrió. Tiene que ver un poco con el contenido del texto en sí y también la forma que fue tomando a medida que lo redacté. Los maples son los cartones en los que vienen los huevos de gallina al comprarlos. Y desde un comienzo quise iniciar el texto hablando sobre el huevo, será por afinidad conceptual o por afinidad de gusto, pero me venía dando vueltas en la cabeza hacía rato. Y una vez terminado, viendo cómo fue quedando organizado, se me ocurrió darle ese nombre”, confesó.

La obra será publicada como libro el año que viene y Rapallo pondrá una selección tanto de Maples como de las obras mencionadas en el próximo número de la revista, que saldrá en octubre. La revista puede conseguirse en Bahía Blanca comunicándose con la librería El Cuartito Azul, de Zeballos y Las Heras.

Los comentarios de los jurados

“El premio indiscutible. De un nivel estructural continuo al cien por ciento, Maples es un manifiesto único exquisito.” Legna Rodríguez Iglesias

“Será el lector quien tenga que pensarse la forma de agarrarlo. Una vez que encuentre o sospeche esa FORMA ya no podrá soltarlo porque Maples es una construcción llena de lucecitas. Brilla en la oscuridad, ¿luciérnagas a lo largo de un camino geométricamente empedrado, un pie aquí y otro aquí, se va avanzando? ¿No era que las luciérnagas habían muerto?” Luz Pichel

“Maples es un poema que confía con recato en su punto de partida estético: el tratamiento directo de las cosas como ordenador y desordenador del mundo cotidiano. De ese mismo modo estructura y desestructura la extensa serie de estrofas breves que lo componen hasta lograr que la contemplación de media docena de huevos en una cocina de una ciudad de la provincia de Buenos Aires adquiera para el/la que lee una trascendencia universal eterna, sin sacrificar gracia ni ironía.” Martín Gambarotta

Menciones honoríficas

“El jurado decidió otorgar menciones honoríficas a Aventuras de BitBot, Aman y Llá de Amparo Arróspide (1954. Ávila, España) por ser “un relámpago en el trabajo con el lenguaje donde emergen personajes y un mundo heridos, vulnerables en su pequeñez y en su grandeza”; a Nadar en pedazos, de Martha Luisa Hernández Cadenas (1991. La Habana, Cuba) porque “traza un mapa que no existe, sobre todo un mapa de agua que quiere ser olvidado continuamente”, y a Terapia con animales, de Daniela Ema Aguinsky (1993. Buenos Aires, Argentina) por “lograr una unidad de contenido a nivel libro que le revela al lector de modo contundente el tesón mental y físico de una joven mujer de origen judío viviendo en una ciudad enorme”, comunicó la revista.