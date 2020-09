Ender, autora de "Despacito", va anticipando nuevo disco de "alguien empoderada"

La compositora y cantante panameña Erika Ender, una de las autoras del hit global Despacito (2017), está lanzando los temas que integran su álbum solista MP3 45, que saldrá en noviembre y que para la artista la definen como "alguien empoderada, a la vanguardia y fuera de la caja".

Durante una entrevista por Zoom desde su casa en Miami, Estados Unidos, Ender arriesga que su próximo disco "es una realización hasta más personal que profesional aunque estén conjugadas ambas. Es un reflejo de lo que la Erika niña y joven aprendió para volverse la persona que es hoy en día".

"Allí logre volcar aquello que formó en letra y música a la profesional que soy hoy. Es un bagaje emocional, cultural, musical que he ido acumulando a lo largo de mi vida", dice la artista, de 45 años.

De cara al material que verá la luz el 13 de noviembre y que resume sus vivencias y entornos ("nací y crecí en Panamá, toda mi familia materna es de Brasil, soy un poco americana y tengo el lado europeo de mi familia paterna", repasa), la vocalista ya publicó dos adelantos con sendos clips: Danos un día y Até logo.

Acerca de Danos un día, que compuso junto a Jorge Luis Piloto, Erika cuenta: "Es una refrescada a cualquier relación que podamos tener porque creo importante que aprendamos a ver el vaso medio lleno, salirnos de nuestra propia rutina, tratar de ver cómo dentro de nosotros podemos ver nuestra propia luz, que no está al final del túnel sino que nosotros la activamos".

Para quien fue parte del equipo creativo de Despacito junto a Luis Fonsi, Giancarlos Morales y Daddy Yankee, reponer el lazo amoroso en una pareja "es también una respuesta al mundo demasiado superficial en el que vivimos y un llamado a buscar un poquito más para adentro".

Puesta a presentar el nuevo repertorio, resalta que MP3 45 "es un proyecto muy soñado": "Trata de decodificar esa esencia mía y por eso canto en español, portugués e inglés un repertorio con seis canciones nuevas y tres covers, uno de ellos en los estudios Capitol en Los Angeles y allí me entero que el artista original la grabó en ese mismo estudio y fue una lloradera que ni te puedo contar".

Ender, dueña de un cancionero que han interpretado Chayanne, Gloria Trevi, Los Tigres del Norte, Gilberto Santa Rosa, Ana Bárbara, Víctor Manuelle, Elvis Crespo y Azúcar Moreno, entre muchas más, es la persona más joven en ser ingresada al Salón de la Fama de los Compositores Latinos y ostenta una docena de Discos de Oro, otros tantos de Platino y uno de Diamante, por citar apenas algunos de sus logros.

—¿Fue difícil seguir adelante después de un suceso como el de Despacito?

—Haber hecho Despacito es como si te hubieras ganado la lotería una vez y quisieras ganártela mil veces más. Fue un momento en que se alinearon los planetas. Ya había entrado en el Salón de la Fama como la más joven de la historia por tener 40 sencillos número 1 grabados por colegas en distintos territorios y Despacito llegó a arrasar con todo, tanto con mi carrera como con la de Fonsi. A esa canción la veo como una bendición por la que el mundo latino se ganó la lotería y nosotros tuvimos la suerte de haber sido los que compramos ese ticket.

—¿Existe la presión por lograr un hit semejante?

—No lo veo como una presión, son cosas que pasan vaya uno a saber quién sabe cuánto. Si se repite, bendito sea Dios y si no se repite, bendito sea Dios. Igual lo vivimos y está siendo una victoria y una puerta abierta para toda la música latina. Ya de por sí pasamos a la historia y hay siete récords Guinness ahí colgados y agradezco por ser la única mujer involucrada en esto para poder servir como bandera y cuidar que dentro de un género urbano que puede ser agresivo, estuviéramos teniendo buen gusto en la rima, en el mensaje.

—¿El hecho de ser mujer en ese ambiente fue muy complicado en algún momento?

—El principio de mi carrera fue muy complicado porque la gente no tenía la visión de que una mujer podía componer para un hombre y yo mandaba mis canciones firmadas por E. Ender y le pedía a algún colega varón que las grabara. Somos muy pocas las mujeres que vivimos de ser compositoras en esta industria latina y mucho menos las que son productoras o ingenieras porque hay falta de igualdad y muchos hombres se desubican. Estamos en ese trabajo de abrir caminos, cortar los parámetros previos y por eso le digo a la gente que no se deje aplastar los sueños y aunque le digan un "no" busquen siempre la forma de saltar el muro, tumbar la puerta, abrir la ventana de una forma creativa sin pisar a nadie y sin faltar a tus valores y a tu trabajo. Puedo decir con la cabeza en alto que toda mi carrera ha sido basada absolutamente en talento y en trabajo arduo.

—¿Considerás a esos valores los mayores logros de tu camino artístico?

—Soy alguien que pudo lograr lo que se propuso pero siendo muy cuidadosa con el ser humano, con mi profesión y con saber que tengo un talento que es capaz de marcar momentos y que la música es una herramienta sumamente poderosa. Me adapto a los cambios que tiene el mundo pero no le falto el respeto a la humanidad de nadie y mucho menos a la mujer. Para decir las cosas está la creatividad sin caer en la vulgaridad y para mí es mucho más sensual una mirada que un escote. (Télam y La Nueva.)