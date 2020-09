"El problema con Gallardo me lo llevaré a la tumba", afirmó "Mostaza" Merlo

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Reinaldo "Mostaza" Merlo aseguró que se llevará "a la tumba" las razones del problema que mantuvo con Marcelo Gallardo cuando lo dirigió en River Plate y que derivó en su renuncia al cargo en enero de 2006.



"El problema con Gallardo me lo voy a llevar a la tumba pero no fue futbolístico ni en una práctica. Pasó otra cosa", contó en diálogo con Radio Rivadavia.



Merlo reconoció que, en aquel tiempo, se dio cuenta que el "Muñeco" sería entrenador en el futuro, aunque no imaginó que lo haría "fenomenalmente bien" como lo demostró en River a partir de 2014.



Gallardo se tranformó en el director técnico más ganador de la historia de River con 11 títulos, entre ellos, las Copas Libertadores 2015 y 2018. (Télam)