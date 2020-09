"La restricción es muy sutil, necesitamos que todos se comprometan a disminuir la circulación"

Luego de la conferencia de prensa municipal, el secretario de Gobierno Adrián Jouglard dialogó con La Nueva. sobre el retroceso de fase en Bahía Blanca.

"Primero hubo una comunicación previa, el intendente venía charlando con el jefe de Gabinete de la Provincia y él ya había adelantado los alcances. Creíamos que iba a salir solo por decreto provincial y ayer se publicó en el decreto nacional que no sabíamos que incluía a Bahía Blanca; pero tiene que ver con un formalismo y no con algunas modificaciones en cuanto a las normas que se emitieron", aclaró Jouglard sobre la comunicación de la medida.

Y añadió: "Es una medida que tiende a restringir la circulación. En algunas localidades que se viene llevando a cabo (y esto también lo planteó el intendente) no ha tenido toda la efectividad que uno espera, creo que necesitamos que todos se comprometan a disminuir la circulación. La medida en sí, la restricción, es muy sutil por decirlo de alguna manera, con lo cual el porcentaje de movilidad que se va a conseguir no creo que sea muy significativo".

Con respecto a la actividad física individual (correr o andar en bicicleta), aseguró que no son necesarios los permisos: "No están contemplados en el decreto nacional como elementos de circulación; aquello que se denominaba Certificado Único Habilitante de Circulación hoy no está nombrado en el decreto como requisito para poder circular".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

"Está prohibido el esparcimiento, no está permitida la permanencia en los espacios públicos ni las reuniones sociales", agregó el secretario de Gobierno.

Y por último pidió: "En la medida que no tenga que hacer ninguna actividad, que la gente permanezca en sus domicilios para disminuir el riesgo".

Controles e infracciones

El titular de Fiscalización, José Luis Montanaro, indicó que "no vamos a hacer las tareas de fiscalización porque a partir del mediodía las salidas recreativas están prohibidas por decreto nacional y provincial y no corresponde avalarlo de ninguna forma, pero sí vamos a tener las guardias activas para las cuestiones que se denuncien".

De esta manera, también se cancelan los cortes de calles previsto en el marco del Día de la Primavera.

Con respecto a las infracciones que se vienen labrando en la ciudad, señaló que corresponden a la falta de complimiento de protocolos, falta de habilitación e incumplimiento en los cierres de los comercios, que "no fueron muchos pero sí observamos gran cantidad de gente".

También sostuvo que fueron a domicilios particulares pero no encontraron fiestas privadas —antes las cuales pueden intervenir por ordenanza— sino juntadas, que tampoco están permitidas.

"Las denuncias las toma el 911 porque se denuncia la violación a una norma y es un delito. Nosotros, con el 109 de atención al vecino, algunas podemos tomar, sobre todo si es una violación a una ordenanza municipal, como ruidos molestos", explicó Jouglard.