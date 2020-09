Guido Pella: "Estoy defraudado, decepcionado y caliente"

El tenista bahiense Guido Pella se despide del US Open con una sabor de boca muy amargo, y no particularmente por la temprana derrota de ayer en la primera rueda ante el estadounidense Jeffrey Wolf (143º), por 6-2, 0-6, 6-3 y 6-3.

"Me voy triste por la injusticia, porque tuve nueve negativos. Lo ratifiqué cuando habilitaron a todos los franceses. No me midieron con la misma vara", expresó Guido, en relación a la situación que viven los tenistas franceses en la burbuja tras el positivo de Benoit Paire, quienes, a diferencia de su caso en Cincinnati, sí pudieron jugar.

"Nos sentimos discriminados. Cambiaron las condiciones y vivimos una injusticia total. Hace 14 días después pasó algo similar y lo tomaron totalmente diferente. Hubo muy poca empatía de estas personas. Me tengo que medir con las palabras. Habrá una justicia divina", agregó Guido, ubicado en el puesto 36º del ranking.

Más allá del descontento con la organización, Pella destacó la buena actitud de sus pares ante la dura situación vivida hace unos días, ante su marginación de Cincinnati por el falso positivo de su preparador físico, Juan Manuel Galván.

"Sentí empatía de mis colegas y me sorprendió para bien la cantidad de mensajes de jugadores con los que nunca hablé. Y me sorprendí con los manejos y los intereses que hay. Estoy defraudado, decepcionado y caliente. No sé si tomaré acción legal. Pero afectaron mi participación y no sé hasta cuándo me afectará. Estoy feliz que ahora los franceses puedan jugar, eso que quede claro, pero me hubiera gustado que midan con la misma vara", enfatizó.

"No me arrepiento de venir. Sí por los cambios de reglas. Tengo cero ganas de seguir. Pero la semana que viene le seguiré poniéndole ganas como siempre. No me asusta el desafío", cerró.