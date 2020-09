Debut y despedida para el bahiense Guido Pella del US Open 2020

No pudo ser para el tenista bahiense Guido Pella en su regreso oficial al circuito ATP, tras quedar rápidamente eliminado en la primera ronda del US Open 2020, con disputa en la burbuja de Nueva York (Estados Unidos).

Guido, 36º en el escalafón mundial, pagó el precio de la larga inactividad (no jugaba desde febrero) y cayó ante el joven estadounidense Jeffrey Wolf (143º), de 21 años, por 6-2, 0-6, 6-3 y 6-3, en poco más de dos horas de juego.

Más allá de la rápida recuperación en el segundo parcial, Pella evidenció cansancio e imprecisiones en su juego, bien aprovechadas por su rival, más consistente y agresivo a lo largo del partido.

