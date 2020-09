La emotiva despedida a Bruno Richotti, que tiene nuevo destino deportivo

Bruno Richotti dejó una huella que va a perdurar por años en CB Ifach Calpe, el club del que este bahiense de 31 años se despidió recientemente.

El base/escolta dejó el equipo español -de la categoría federativa Primera Nacional- convertido en el jugador extranjero con mayor cantidad de partidos y temporadas disputadas, con 163 y 6 respectivamente.

Bruno cerró una etapa pero ya vive otra. En próximos días comenzará a entrenar en Silva Group Basket Scauri de Italia, donde juega su primo Dante Richotti y participante de la categoría Serie C Silver.

“Solo tengo palabras de gratitud para con el club y su gente, 6 años intensos y llenos de emoción, de nuevo gracias a todos y en especial a los que me dieron la oportunidad de llegar a ese hermoso lugar. No es un adiós sino un hasta pronto", agradeció Bruno a una muy emotiva nota que el club le dedicó en su web.

Dante, primo de Bruno, el otro bahiense que juega en Scauri.

Allí el periodista y jefe de prensa de Calpe, Paco Borino, dedicó muy sentidas palabras en nombre de la institución.

"Durante las seis temporadas que estuvo defendiendo nuestros colores nos deleitó con unos recitales de baloncesto-espectáculo, haciendo diabluras, era un mago con el balón. Sus asistencias y penetraciones a canasta eran comprables a los mejores del mundo, luchador incansable se dejaba la piel y el alma en la cancha", dice la nota.

Y bromeó: "Tuvimos la suerte que no metía 15 puntos por partido, sino nunca hubiéramos conocido a este gran jugador, y algo más que nunca se contrata es un perfil humano que caló profundo entre toda la gente que tuvo la suerte de conocerle".

"Bruno, pasarás como un grande en nuestra historia. Serás querido y recordado durante muchos años, los mismos que tardaran en borrarse las huellas de tantas carreras, las veces que has ido por el suelo, abrazando y besando el parqué o los litros de sudor derramado, hasta que no quede resquicio alguno de la piel que has dejado en cada partido...", agregó Borino.