Diego Schwartzman avanzó a cuartos en Roma y ahora le tocará bailar con la más difícil

El tenista argentino Diego Schwartzman se instaló hoy en los cuartos de final del Masters 1000 de Roma (Italia), tras vencer al polaco Hubert Hurkacz por 3-6, 6-2 y 6-4, donde lo espera nada menos que el español Rafael Nadal, Nº 2 del mundo y defensor del título.

Schwartzman, ubicado en el puesto 15 del ranking mundial, se impuso al polaco Hurkacz (31) en dos horas y nueve minutos de juego.

Por un lugar en las semifinales de Roma, uno de los torneos más importantes de la gira sobre polvo de ladrillo previa a Roland Garros, "Peque" Schwartman cruzará con Rafa, quien hoy derrotó al serbio Dusan Lajovic (25) por 6-1 y 6-3 en hora y media.

