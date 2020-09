"Es lamentable, pero el teatro Gran Plaza dejará de ser un espacio cultural"

Por Mauro Giovannini / mgiovannini@lanueva.com

El Cine Plaza se reinventó a mediados de 2017 bajo la forma de una iglesia evangélica tras una década cerrado.

Sin embargo, el clamor popular —según comentó su actual dueño— fue haciéndole lugar a diferentes expresiones culturales que, hoy en día, ven en peligro su continuidad.

"Cierro el teatro como espacio cultural. Nosotros decidimos abrir la iglesia como espacio cultural por pedido de la sociedad y porque entendemos que es un patrimonio histórico de la ciudad, pero ahora estoy al borde de la quiebra porque la Provincia no nos paga sus deudas", le contó a La Nueva. Patricio Vázquez.

El pastor del Ministerio Águilas Reales dijo que "en 2019 hicimos un acuerdo con la Provincia para tener algunas fechas para la Orquesta Sinfónica. Hablamos con (José Ignacio González Casali) Casali, el director de los Organismos Artísticos del Sur, e hicimos un acuerdo. Después, con el cierre del teatro Municipal, todo se duplicó. Pero me hicieron un solo pago de lo que habíamos acordado nada más".

En ese sentido, advierten que si para el 15 de octubre no tienen respuestas "no podrán sostenerse más como espacio cultural".

"Queremos que la gente sepa que a esta clase política, a los que les corresponde el lugar de Cultura, no les interesa la cultura. Lo único que les interesa es cobrar el sueldo a fin de mes. Por ese motivo, voy a cerrar el espacio cultural. Cuando todos han recibido algo, nosotros no hemos recibido absolutamente nada", añadió.

El templo perteneciente a la Iglesia Cristiana Pentecostal funcionó en Almafuerte 643, donde supo estar el Cine Unión, y en Zelarrayán 2.184, hasta que surgió la posibilidad en 2015 de compra el amplísimo auditorio —1.200 butacas— ubicado en la Galería Plaza.

"Por compartir el lugar con la cultura, algo que yo defendí, perdimos mucha gente. Parece que a nadie le importa esto, al menos los que toman determinaciones. Hoy, tengo cerrado el teatro porque no tengo cómo sostenerlo", admitió Vázquez.

"No lo cierro por la pandemia, lo cierro por la negligencia de la clase política que nunca nos ha ayudado y no me atienden el teléfono. Quiero que la sociedad lo sepa, porque fue la que en su momento expresó la alegría de recuperar un lugar como este. Muchos van a verse afectados porque con el teatro se mueven viajes, hotelería, restaurantes…", mencionó.

—¿La iglesia va a seguir funcionando en el mismo lugar?

—Sí, la institución religiosa me va a dar el dinero para pagar las deudas si yo bajo esto como espacio cultural; así que antes de perder el teatro, lo hago.

—¿Trabajaron mucho para reacondicionarlo?

—Estuvimos dos años restaurando el teatro con ayuda de la membresía de la iglesia y cuando salió la posibilidad de habilitarlo como espacio cultural, por pedido de la sociedad, lo hicimos. La gente tuvo mucha alegría cuando esto se abrió.

—Fue una manera de poner en valor un lugar perdido...

—Esto cobró auge con el cierre del teatro Municipal, porque nosotros fuimos una rueda de auxilio ya que no hay un escenario tan grande, de 18 metros de boca, como este.

—¿Cuál es la deuda?

—Esto no solo tiene que ver con el número, sino con una actitud de gente que en su momento me llamaba cada cinco minutos cuando necesitaba el teatro y hoy no me atiende el teléfono.

—¿Cuánto influyó en este posible desenlace la aparición de la pandemia?

—La pandemia es algo inesperado, no le echo la culpa al gobierno actual porque se encontró con esto. Esto viene de antes. Desde diciembre no corto un ticket, como organismo cultural no tengo ingresos, cuando todas las entidades han recibido algo del gobierno. Ni siquiera decir ‘te dejamos la luz’; no, hoy me la cortaron. Me puse esto al hombro, tomé la determinación de abrirlo contra el pronóstico de muchos que hoy me dan y me dan (sic) desde la parte eclesiástica.