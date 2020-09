Mientras sigue buscando un predio propio, la LIDA se queda en el club Argentino

Después de ciertas dudas internas y de rumores que se hicieron sentir en plena inactividad futbolística, la Liga Interprofesional de Deporte Amateur (LIDA) confirmó que seguirá desarrollando sus actividades en el complejo deportivo del Club Argentino.

“La extensión de la pandemia complicó todo, hasta nuestra continuidad en el predio donde venimos jugando desde hace 20 años”, señaló el presidente de la entidad Sebastián Marchese, quien le reconoció a La Nueva. que tuvieron dos propuestas concretas para mudar los campeonatos y los casi 850 socios registrados en la Liga.

“Conversamos con Liniers, para ir al Zibecchi, y también con los concesionarios del Autódromo (Ezequiel Crisol), no queríamos quedarnos sin jugar, aunque la pandemia siguió avanzando y acá estamos, complicados para volver y pensando seriamente en el 2021”, admitió quien también es secretario general del club Olimpo.

“Seguir en Argentino fue un alivio, toda la Comisión Directiva hizo un esfuerzo para lograr un consenso y la posterior continuidad. Tuvimos en cuenta un montón de factores favorables: la comodidad, la privacidad y la lucha de nuestros jugadores veteranos por conseguir un lugar que se fue embelleciendo y mejorando con el paso del tiempo. Ellos pusieron mucho trabajo y dedicación para que la LIDA crezca y haya cobrado la notoriedad que tiene hoy”, sentenció el técnico en prótesis dentales.

“A mi modesta opinión, el predio donde jugamos nosotros es el mejor de la ciudad a nivel amateur. Irnos de ahí hubiese sido una mala decisión, no íbamos a estar mejor en otro lado, al menos al comienzo, cuando todo tenía que empezar de nuevo”, graficó.

“Igualmente estamos evaluando la posibilidad de dar un salto grande, tener nuestro propio espacio. Después de 44 años de vida de la LIDA sería extraordinario para nuestros socios y para el progreso de la institución”, argumentó.

Históricamente, aunque más en el último tiempo, fueron constantes las quejas de los jugadores por los altos valores de las cuotas (del Club y de la LIGA), situación que se potenció en este parate a causa del COVID-19, el encierro y la imposibilidad de que la pelota empiece a rodar, ni siquiera amistosamente.

“Ahora se enojaron porque deben seguir pagando en plena pandemia, pero si sos socio de cualquier club, no podés dejar de cumplir con la cuota social. Después sí podemos discutir si es barata o cara, pero una entidad sin fines de lucro se solventa con el aporte de sus asociados, eso tiene que quedar claro”, esgrimió Marchese.

“Con el club Argentino se llegó a un acuerdo para que nos bajen 300 pesos de la cuota social. El segundo paso fue acordar, si es que en algún momento se pone en marcha la competencia Oficial, abonar tres cuotas de 1.200 pesos cada una, es decir al mismo valor que estaba cuando decidieron hacernos la `rebaja´. Esos 3.600 se van a poder saldar hasta en 6 pagos, pero para que eso suceda nos tendrían que habilitar para jugar en octubre, noviembre y diciembre”.

--Y lo vez más que complicado.

--Uhhh… Fui muy optimista cuando arrancó toda esta historia de la pandemia, pero ya no. Hoy te puedo adelantar que existe un 90 por ciento de posibilidades que no haya fútbol en la LIDA por lo que queda de 2020. Fuimos la primera Liga amateur en presentar un protocolo en la municipalidad, pero cuando estuvimos cerca de poder habilitar, se multiplicaron los contagios y la situación empeoró.

“Por el panorama actual, lo mejor es dejar todo así; si no arrancás no exponés a nadie frente a un virus tremendamente contagioso. Los médicos y el personal de salud están dando el mejor consejo: no jugar para no lamentar casos positivos. Hay que hacerles caso, incluso te lo dicen profesionales que participan en la Liga y que tienen unas ganas de correr y de patear que ni te cuento”.

Y la siguió: “Hoy me da mucho para reflexionar el hecho de ver a tanta gente jugando al fútbol en parques y espacios públicos. Entonces, la conclusión es que si arrancaríamos con el torneo, se podría controlar más la situación, respetando protocolos y medidas sanitarias vigentes. Ahora, ¿de qué nos serviría programar un campeonato de dos meses? Considero que es mejor tragar saliva, aguantar y arrancar en febrero del año próximo, un mes que históricamente la LIDA nunca tuvo actividad. Haríamos un Preparación hasta abril y después el Oficial”.

Marchese considera que apenas 40 socios, de los 850 que son, cumplen con la cuota mensual. El resto, directamente, dejó de pagar.

“En nuestra Liga, cuando no hay actividad, muchos dejan de pagar, y regularizan su situación cuando se va a poner en marcha la temporada anual. Siempre sucedió eso. En Comisión Directiva, previendo que la cuarentena no iba a ser tan extensa, decidimos no cobrar más la cuota de la LIDA (700 pesos) a partir de abril”.

--¿Están complicados financieramente?

--Yyy… Nos estamos “comiendo” los ahorros., venimos saldando deudas sin ingresos. Esperamos llegar sanos y salvos a febrero...(risas).

--¿Cuántos empleados fijos tiene la LIDA?

--Cuatro: dos administrativos y dos encargados del mantenimiento de las canchas (8 de Fútbol 11 y 2 de Fútbol 9). Ellos siguen cobrando, y ahí radica el mayor déficit. En la última reunión, cuando decidimos continuar en el Club Argentino, surgió de los delegados juntar dinero por equipo para palear los gastos de la LIDA, a partir del mes que viene. Es un orgullo estar rodeado con esa gente, que ve que estamos “apretados” y quieren dar una mano.

--¿En qué estado se encuentran los pisos de las canchas?

--Impecables como siempre. Si queremos empezar el sábado, solo hay que cortar un poco más el césped y listo. Pensando en los primeros días de febrero, este mes o el otro haríamos algunos trabajos de resiembra y emparejamiento.