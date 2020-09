Presupuesto 2021: el Gobierno no espera complicaciones en el Congreso

Las anormalidades de la pandemia y también el estado de crisis evidente en el que se encuentra la relación entre el gobierno y la oposición en el Congreso terminaron por alterar la rutina histórica que envuelve la presentación cada 15 de septiembre, como manda la Constitución, del proyecto de Presupuesto. En este caso, el cálculo de gastos y recursos que el kirchnerismo prevé para 2021 no será presentado en medio de una ceremonia como solía suceder hasta el año pasado. Será un mensaje online del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el que esta vez le hará llegar a los diputados de todos los bloques los pormenores del texto.

Tampoco estará esta vez en la escena a contramano de años anteriores el ministro de Economía, detrás de la presentación y la explicación en detalle del Presupuesto para el año que viene. El horno no está para bollos en Diputados, dicen algunos dirigentes que actúan de nexo entre la Casa Rosada y la cámara baja, por lo que Martín Guzmán recién iría el próximo viernes al recinto a brindar algunas precisiones, aunque a media tarde el dato todavía no podía ser confirmado ni en la Jefatura de Gabinete ni en el Palacio de Hacienda.

Con todo, tanto fuentes cercanas a Cafiero como voceros del ministro Guzmán coincidieron en afirmar que el gobierno no espera tener graves problemas para lograr la aprobación en tiempo y forma de la llamada “ley de leyes”. Es decir que tendría asegurado el texto un trámite más o menos rápido en Diputados, mientras que la holgada mayoría del Frente de Todos en el Senado convertiría esa media sanción, por mayoría simple, en casi un trámite.

En la Secretaría de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete, a cargo de Fernando “Chino” Navarro, creen que no habrá problemas con la oposición respeto de los tiempos del tratamiento del Presupuesto una vez que sea enviado hoy de manera virtual por Cafiero. Y estiman que el debate del proyecto, tal como se comprometió el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, con los jefes de los bloques de la oposición de Juntos por el Cambio, hace diez días, se realizará de manera presencial.

Massa acordó con el interbloque de Juntos por el Cambio que preside el radical Mario Negri, junto a los titulares de los bloques del macrismo, Cristian Ritondo, y de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, que el Presupuesto 2021 será tratado de manera presencial, con todos los diputados sentados en sus bancas, y no de manera virtual vía zoom como ocurrió hasta ahora con otra leyes. También se acordó, aunque la oposición no deja de esgrimir alguna sospecha, que otros temas de interés político como la reforma judicial y la reforma jubilatoria también serán debatidos de manera presencial. Lo mismo ocurriría aunque no hay certezas con el proyecto de ley de refinanciación de las deudas provinciales con la Anses.

El proyecto de Presupuesto que llega hoy al Congreso y la mecánica de su tratamiento fueron definidos en dos reuniones de miembros del oficialismo. La primera de ellas en el Congreso donde se ajustó la metodología para los análisis en comisiones antes de la llegada al recinto de la que participaron de manera virtual el ministro de Economía, el titular del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, y Massa. Esta mañana hubo un encuentro presencial entre el presidente Alberto Fernández, antes de su proyectado viaje a San Juan, y el Jefe de Gabinete, en Olivos, donde se terminaron de pulir los últimos números del texto que llega al Congreso.

Si bien en el gobierno se aclaró que el texto definitivo del Presupuesto 2021 recién será dado a conocer a la oposición y a la prensa una vez que Cafiero lo envíe a la cámara de Diputados a última hora de la tarde, en el borrador sobre el que trabajaron Guzmán, Cafiero y el presidente Fernández se incluyeron proyecciones sobre uno de los temas cruciales y sobre los que buscará hacer ruido la oposición como es la inflación. El gobierno prevé un alza del costo de vida del 32 % para el año que viene y del 28 % para 2022. Otros cálculos importantes prevén un crecimiento de la economía del 5,5 % y un déficit fiscal del 4,5 %, además de un dólar oficial a $ 101 para el año que viene.