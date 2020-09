Flavia Ressia: "Necesitamos un mayor protagonismo de la mujer en todas las áreas del atletismo"

Por Javier Oscar Schwab / jschwab@lanueva.com

Con el apoyo de la Asociación Bahiense de Atletismo y la Federación de la Provincia de Buenos Aires, la profesora y entrenadora Flavia Ressia, con más de 40 años de trayectoria, fue designada para integrar la Comisión de Mujeres, Género y Diversidad de la FAPBA.

La bahiense participó ayer de la primera reunión junto a otras representantes de distintas Federaciones del país, además de autoridades de la Confederación Argentina de Atletismo (CADA).

“Fue una reunión muy positiva, donde pudimos abordar diversos temas. Asumí esta propuesta, que nació de la Federación de la Provincia de Buenos Aires, con mucha responsabilidad y es un verdadero halago”, dijo Flavia Ressia, quien será una de las tres voceras bonaerenses –las otras son las profesoras Andrea Bordalejo (Pinamar) y Angelina Pilatti (Tandil)- en temas de interacción referidas a género y ante entidades que así lo requieran.

“Las tres mujeres que representamos a la Federación trabajamos en contacto estrecho con la comisión directiva y con entrenadores. Más allá de los lineamientos que nos traza la CADA, la idea es poder elevar propuestas y buscar soluciones a los temas que vayan surgiendo desde nuestra Provincia. Canalizar esas inquietudes y exponerlas ante los demás representantes nacionales”, señaló.

-¿Qué se busca con la conformación de éstas comisiones?

-En principio no queremos caer en un simple título, pretendemos trabajar para el bien del atletismo. Tenemos las herramientas, porque se trata de un deporte que educa, es inclusivo y contenedor.

-¿Cómo piensan trabajar en el área competitiva?

-Es un tema a resolver. Socialmente está aceptado que las personas con diversidad de género puedan integrar el atletismo. El inconveniente surge cuando se traslada al alto rendimiento deportivo.

“La World Athletic (ex IAAF) reconoce que hay dos géneros, que son mujeres y varones. Estaría bueno que así como existen las categorías trasplantados o especiales, también se pueda incluir, por una simple cuestión biológica, la categoría transgénero”, aseguró.

-La idea es no excluir a nadie.

-Exacto. Queremos que estén todos, pero que cada uno compita en su respectiva categoría. Si no lo hacemos, la base de nuestra propuesta, que es el empoderamiento de la mujer, podría terminar con nuestra “desaparición”.

“Es un tema delicado, muy importante. En realidad No hay nada concreto a nivel internacional y tampoco a nivel nacional. Se necesita bajar un lineamiento o darle forma a algo concreto”.

-¿El disparador de esto fue lo ocurrido con (Caster) Semenya?

-El caso Semeya es el que empezó a hacer ruido a nivel internacional. Semenya apela el juicio y sin embargo el tribunal sigue estando con la World Athletic, o sea que no le da lugar a su reclamo.

“Para que no vuelva a ocurrir algo similar, a mi entender la World Athletic tiene que tomar una decisión concreta y mucho más rápida. De lo contrario es como decir: ‘Corré y después vemos qué hacemos’. Y no debería ser así”.

“Pongo como ejemplo a la colombiana Ximena Restrepo, que fue medalla de bronce en los 400 metros en Barcelona ’92, quien fue elegida vicepresidenta de la World Athletic. Ella habla mucho de fortalecer a la mujer y bajo ese principio tenemos la idea de transmitirlo a la CADA”, sintetizó.

-¿Intentarán aportar herramientas para que la mujer siga teniendo el protagonismo que se ganó?

-Es nuestro principio básico. No me refiero sólo a la presencia de la mujer en la competencia atlética, sino en todos los estamentos, ya sea integrando comisiones directivas, comisiones técnicas o lugares específicos en la toma de decisiones. Hasta no hace mucho, la mujer no tenía demasiada participación dentro de la CADA.

“Hoy hay mujeres presidiendo a distintas Federaciones. Con esto no pretendemos competir contra los hombres, sino lograr que ellos nos acompañen”.

-¿La violencia de género es otro tema a tratar por la nueva comisión?

-Sin dudas. Lo tenemos que canalizar, buscar una solución. Recién arrancamos y estamos aportando mucho material, intercambiando experiencias y viendo qué pasa en cada Federación. No queremos que nadie se sienta discriminado ni dejado de lado, porque el atletismo es inclusivo.

“Trataremos todos estos temas con mucho respeto”, aseguró.

-¿Cuántas mujeres están involucradas en la Provincia de Buenos Aires con el desarrollo del atletismo?

-La estadística refleja que hay un 80 por ciento de hombres y un 20 de mujeres en temas relacionados con comisiones directivas; en el área técnica es 67-33 y en cuanto a atletas entre activos y no activos, 58-42.

“En cuanto a la competencia se empareja bastante con la presencia de hombres. Tenemos que lograr una mayor participación de las mujeres en otras áreas”, finalizó.