Concejo: sin acuerdos para convocar a funcionarios por el aumento de casos de COVID-19

A pesar de que había dos proyectos presentados para convocar a funcionarios de salud en el marco de la pandemia por el COVID-19, ninguno deberá presentarse en el legislativo para rendir cuentas de lo realizado y de los problema que enfrenta Bahía en la actualidad.

Días atrás los concejales del Frente de Todos presentaron un proyecto para citar a al secretario municipal de Salud, Pablo Acrogliano, y al subsecretario de Atención Integral de la Salud, Ezequiel Jouglard, al Concejo Deliberante

La idea era que respondieran "inquietudes respecto a la situación sanitaria que afronta Bahía en el marco de la pandemia y las políticas que el Municipio está ejecutando para paliar la situación".

"Desde el inicio de la pandemia estuvimos a disposición del intendente y su gabinete, pero desde hace algunas semanas, y en concordancia con el aumento de casos en la ciudad, notamos por un lado una serie de contradicciones entre los dichos propios de funcionarios (Acrogliano y Jouglard), así como también un llamativo silencio por parte del intendente. Y por esta razón nos parece oportuno preguntar", dijo día atrás la presidente del Frente de Todos, Gisela Ghigliani.

Sin embargo todo se complicó poco antes de la sesión, ya que Juntos por el Cambio presentó una iniciativa para convocar a esos dos funcionarios municipales pero pretendía extender la invitación a Maximiliano Núñez Fariña, responsable de Región Sanitaria y otros funcionarios del Frente de Todos vinculados a PAMI y a IOMA. También a los directores de varios hospitales para hablar de la situación de los mismos y a la posible saturación de camas.

Lo cierto es que a la hora de contabilizar los votos ninguno de los dos proyectos reunión las 16 voluntades que hacía falta para que la convocatoria se concretara. Tanto el oficialismo como la oposición se negaron a las convocatorias propuestas por el otro y al menos por el momento no habrá respuestas sobre las políticas sanitarias y la situación local.

"Estábamos de acuerdo con la cuestión de fondo para saber sobre la situación epidemiológica pero nosotros creemos que Región Sanitaria también tiene que estar en el encuentro y fijar una posición sobre este tema", explicó Lucía Pendino, concejala de Juntos por el Cambio.

"Nosotros creíamos que era oportuno citar a los funcionarios municipales que se contradijeron en varios temas, como por ejemplo el porcentaje de ocupación de camas. Rechazamos el proyecto de ellos porque consideramos que al convocar a funcionarios provinciales se pretendía licuar la responsabilidad del intendente Héctor Gay en la conducción de esta pandemia", aclaró Ghigliani.

Con el voto doble de Juntos por el Cambio

se aprobó la rendición de cuentas 2019

El Concejo Deliberante aprobó con el doble voto del presidente del legislativo, Fernando Compagnoni (Juntos por el Cambio), la rendición de cuentas del municipio en 2019 y la forma en que se gastaron unos 6.200 millones de pesos presupuestados.

Los 11 concejales del Frente de Todos y Gabriela Schieda (UCR-Arturo Illia) votaron en contra con algunas críticas a la gestión del intendente Héctor Gay.

El concejal José López comenzó a justificar los gastos con un extenso repaso de obras cloacales, de entrega de viviendas, de asfalto en varias calles de la ciudad, de festivales organizados por la comuna en diferentes espacios públicos que se llevaron adelante el año pasado.

La respuesta del Frente de Todos la dio Lucía Martínez Zara, quien aseguró que durante el último año de gobierno de Mauricio Macri la ciudad quedó marginada e incluso no llegaron recursos que se habían prometido.

“El intendente tendría que haber viajado a Buenos Aires a reclamar por el incumplimiento del gobierno nacional”, se quejó.

También hubo críticas por las subejecuciones y reducciones presupuestarias en diferentes áreas, especialmente en Cultura.

"No puedo creer que una exfuncionaria de Gustavo Bevilacqua —Martínez Zara trabajó en Acción Social durante 2012 y 2015— nos sugiera ir a golpear puertas de despachos a Buenos Aires cuando el intendente para el cual fue funcionaria fue la no gestión y no hizo nada de lo que ahora reclama", dijo Nicolás Vitalini, presidente de Juntos por el Cambio.

"Además la llegada de recursos a Bahía siempre fue discrecional con los gobernadores peronistas y esa se solucionó y mejoró durante la gobernación de María Eugenia Vidal", aseguró.

"En algunos momentos la subejecución de partidas llega a niveles obscenos", dijo Gisela Ghigliani, presidente del Frente de Todos. "Vamos a rechazar la rendición de cuentas", afirmó antes de que el proyecto se sometiera a la votacíon que finalmente terminó 12 a 12, aunque en caso de empate, el voto del presidente del legislativo cuenta doble.