"Te cantamos las 40": Hoy se confiesa Leandro García, un tiempista con pasado y presente

Leandro García es un defensor que combina técnica con firmeza a la hora de la marca. Fue y será su marca registrada desde que debutó en Sporting y construyó una carrera en el ascenso del interior.

Hoy, con 36 años, decidió regresar a Rosario Puerto Belgrano tras el título de 2018, el primer marcador central salió al cruce y respondió las 40 preguntas.

1-- Tu mejor partido. “En el 2009 jugando para Brown de Madryn contra Santamarina de Tandil. Tuve la suerte de convertir un gol”.

2-- Tu peor partido. “Jugando para Huracán contra Bella Vista por los playoffs de la Liga del Sur. Tuve una tardecita que no me la voy a olvidar más, ja, ja”.

3-- Tu principal virtud. “Ser tiempista en los cruces y firme en los mano a manos. Además, me encanta salir jugando, pero si la tengo que revolear no me pongo colorado, ja, ja”.

4-- Tu mayor defecto. “Soy de protestar demasiado”.

5-- El mejor gol que viste en vivo. “Uno del 'Loly' Yáñez (Rodrigo) cuando jugamos por el Federal en Lincoln con Sporting. Metió un golazo desde unos 30 metros al ángulo que fue terrible”.

6-- El mejor gol que convertiste. “Jugando para Deportivo Madryn contra Huracán de Comodoro Rivadavia. Recibí de espaldas dentro del área grande un envío aéreo, controlé de pecho, me perfilé para la derecha y rematé cruzado como un 9, ja, ja”.

7-- El gol que más gritaste. “El gol que le anoté a Bella Vista de tiro libre jugando para Sporting en un Federal B, pero no me acuerdo el año”.

8-- ¿Cómo recordás el día del debut en Primera? “Me acuerdo que no pude dormir en toda la noche de la ansiedad. Jugamos contra Bella Vista, que tenía un equipazo. Me acuerdo que estaban Palacio (Rodrigo), Arriagada (Pablo) y Darío Flores y nosotros éramos varios pibes que debutábamos en Sporting. Le hicimos un partidazo y perdimos 2 a 1”.

9-- ¿Qué amigos te dio el fútbol? “Gracias a Dios muchos. Lo más lindo que te da el fútbol son las amistades y, que por más lejos que uno esté, el contacto nunca se pierde”.

10-- Un adversario que te hubiese gustado tener de compañero. “Julio Acosta. Un tremendo jugador y goleador”.

11-- Hincha de... “Boca Juniors”.

12-- Te hubiese gustado jugar en… “En Boca”.

13-- ¿Quién es tu ídolo? “Mi ídola es mi 'Vieja' (Graciela)”.

14-- Alguna vez, ¿te agarraste a piñas con un compañero o con algún rival? “Con un compañero nunca, aunque sí con un rival. Fue hace poco en un amistoso de pretemporada con Rosario ante Atlético Monte Hermoso. Con el 9 rival terminamos a las trompadas y se armó un revuelo entre varios. Una vergüenza”.

15-- ¿Qué anécdota publicarías en un libro? “Jugando para Deportivo Madryn contra Cipolletti, un hincha de 'Cipo' me gritó: '2 deja de tapar las entradas con la vincha'. Me causó mucha gracia, ja, ja”.

16-- ¿Qué significó Sporting en tu vida? “Mucho porque fue el club que me formó como jugador y como persona”.

17-- ¿Te costó tomar la decisión de jugar en Rosario? “Me costó porque sabía lo que venía después, pero estoy tranquilo porque sé cómo fueron las cosas. En ese momento, la idea era volver a Sporting y quedarme en la ciudad porque mi 'Viejo' (Marcelo) estaba enfermo. Pero después de que le ganamos la final con Villa Mitre 6 a 0, algunos se quedaron con bronca y tal vez fue por eso que no se dio el regreso. De cualquier manera, no me arrepiento porque mi familia y yo vivíamos de mi sueldo del fútbol y la gente de Rosario me trató como de la casa; y cuando falleció mí 'Viejo' se portaron de diez conmigo”.

18-- ¿Cómo vivís el fútbol? “Soy muy apasionado, trato de ver y analizar los partidos y mirar los errores porque de los errores se aprende. Y soy muy autocrítico”.

19-- ¿Que disfrutás más: tener un partido espectacular o convertir? “Disfruto más tener un buen partido, que mi equipo gane y que terminemos con el arco en cero que convertir”.

20-- ¿Quién es el mejor futbolista de la Liga del Sur? “El Brian Scalco que tuve de compañero en Rosario”.

21-- Un técnico. “Gracias a Dios tuve la suerte de tener muy buenos técnicos y si nombraría a uno no quedaría bien porque de todos aprendí. De cualquier manera, me quedo con Esteban Fernández, quien fue el que me hizo debutar en la Liga del Sur y con Roberto Canutti y el 'Sombra' González (Rubén), quienes me hicieron debutar en el Federal”.

22-- ¿Cuál fue tu mejor momento futbolístico? “En el 2008 en Santamarina de Tandil cuando jugué el Federal A y en el 2014 cuando ascendí con Deportivo Madryn”.

23-- ¿Maradona o Messi? “Soy más de la época de Messi, pero por lo que vi sin dudas Maradona”.

24-- ¿La camiseta de qué jugador te gustaría tener? “La de Roberto Ayala. En mi puesto fue de los mejores que vi, no era alto y de arriba saltaba muchísimo. ¡Un animal!”.

25-- ¿Tenés cábalas? “Trato de pisar con el pie derecho primero cuando entro a la cancha”.

26-- ¿En qué te consideras bueno más allá del fútbol? “Soy muy buen cebador de mates y zafo haciendo matambre a la pizza”.

27-- ¿Te ves ligado al fútbol una vez que concluya tu carrera? “Me gustaría estar ligado, sea como técnico, ayudante o dirigente. Quiero aportar lo que aprendí durante estos años en lo futbolístico y en lo humano”.

28-- ¿Sos de mirar fútbol? ¿Qué ligas? “Si me encanta y cuando no hay fútbol me vuelvo loco. Me gusta mucho la liga inglesa y el fútbol argentino”.

29-- ¿Qué te dejó el paso por Villa Mitre en tu carrera? “Fue muy lindo el paso por el club. Me encontré con una institución hermosa y ordenada; teníamos un lindo grupo y tuve la suerte de poder salir campeón en la Liga del Sur”.

30-- ¿Qué balance hiciste de tu estadía en Huracán de Ingeniero White? “Se armó un equipazo para pelear por el ascenso y tal vez hubiésemos conseguido el objetivo si continuábamos jugando de locales en la cancha de Tiro Federal. Creo que el hecho de jugar en el Boulevard (Juan B. Justo), con las condiciones en cómo estaba la cancha, nos jugó en contra por las características que tenía el equipo”.

31-- ¿Cómo puede afectar este parate a un futbolista de tu edad? “Muchísimo porque nunca paramos tanto tiempo y por más que uno se entrena no es lo mismo. A esta edad, si uno no está bien físicamente te pasan por encima”.

32-- ¿Cuál fue el delantero que más te complicó? “Leonardo Serfaty. Un 9 de área que siempre que lo enfrentaba nos hacía goles. ¡Un fenómeno!”.

33-- En un asado, ¿a qué tres personajes invitarías? “Al 'Bambino' Veira (Héctor), Guillermo Cóppola y Emanuel 'Colo' Rosales”.

34-- ¿Qué te genera Alberto Fernández? “No entiendo mucho de política y no me gustan los gobiernos populistas, pero espero que pueda sacar adelante el país y que no sea un gobierno corrupto”.

35-- ¿Cómo te llevabas con el estudio? “Terminé el secundario y arranqué a estudiar técnico en seguridad e higiene, pero se me complicaba con el fútbol así que no me quedó opción que dejar. Y me dediqué de lleno al deporte”.

36-- Contame de las experiencias en los dos elencos de Madryn. “En 2009 fui a Brown de Madryn y armaron un equipazo para pelear el ascenso. Arrancamos bárbaro el primer semestre, de hecho estuvimos punteros, pero en el segundo tramo del torneo fuimos un desastre, nos caímos a la zona de descenso directo y los hinchas nos querían matar. Hasta que un día nos fueron a agredir a un entrenamiento, armé el bolso, decidí irme y volví a Santamarina de Tandil.

“Y en el 2011 fui a Deportivo Madryn. Estuve seis años y me encariñé mucho con el club. Jugué el Federal B y ascendimos al Federal A. Ese logro fue de lo más lindo que me tocó vivir porque la gente estaba enloquecida, ya que hacía muchos años que se les venía negando”.

37-- Armá tu equipo ideal con los compañeros que tuviste y el DT. “Víctor Sieracki; Mauricio Del Cero, yo, Ulises Fochesatto, Antonio Domínguez; Ramiro Formigo, 'Tati' Campos, Leonel Navarro, Aucas López; Brian Scalco y Agustín Trotta. DT: Esteban Fernández y Roberto Canutti.

38-- ¿Qué sueño te gustaría cumplir? “Conocer la Bombonera con mí hijo Bastian”.

39-- ¿Cómo te ganas la vida? “Hace un año que trabajo como chófer de colectivos urbanos en una compañía puntaltense”.

40-- ¿Cómo te llevas con la cuarentena? “Los primeros dos meses me vino bien para estar en familia y disfrutar el día a día con mi hijo porque cuando trabajo no estoy en toda la tarde. Y ahora ya hace dos meses que trabajo de lunes a viernes, pero cuando estamos encerrados miramos muchas series”.

El perfil de “Lea”

--Nombre completo. Leandro Pablo Sebastián García.

--Fecha y lugar de nacimiento. 21 de noviembre de 1983, en Punta Alta.

--Grupo familiar: Hijo de Graciela Schmunk y Marcelo Álvarez (padrastro). Tiene dos hermanas: Lorena y Daiana. Está casado con Rocío Martínez y es papá de Bastian (3 años).

--Trayectoria: Escuelita en club de barrio Crucero Belgrano, Sporting, Rosario Central (inferiores), Santamarina de Tandil, Brown de Madryn, Deportivo Madryn, Villa Mitre, Rosario y Huracán.

