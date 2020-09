"Tomamos todos los recaudos para que esto no suceda", dijo el médico de Boca

Luego de que Boca confirmara un brote de contagio de COVID-19, el médico del plantel, Rubén Argemi, dialogó sobre la situación sanitaria que vive la delegación xeneize dentro de la burbuja sanitaria en la que se encontraba trabajando.

"Esta burbuja no deja ser inestable, obviamente. Lo que sí digo es que nosotros tomamos todos los recaudos para que esto no sucediera, llevamos 7 estudios hecho en 19 días. Los jugadores no tenían contacto con los mozos, ni con la gente de limpieza. Nadie explica el por qué en 96 horas tenemos todos estos casos, es un virus especial. Entedemos que tenemos un problema y estamos trabajando en eso. Nadie entre o sale del hotel sino es parte de la delegación, evidentemente algo pasó; no sabemos si es un falso negativo (sic)...la verdad que no sabemos", admitió Argemi.

Si bien no hay cifras oficiales, trascendió que serían 19 los contagiados dentro de la delegación, de los cuales serían 14 jugadores, entre ellos los 4 arqueros del plantel.

"TOMAMOS TODOS LOS RECAUDOS PARA QUE ESTO NO SUCEDA"#FOXRadio - Rubén Argemi, médico de Boca, reveló que el plantel realizó todos los cuidados contra la enfermedad. pic.twitter.com/c6YCJbx1qt — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) August 31, 2020

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Debido a esto, el club decidió 72 horas de aislamiento y suspensión de actividades y luego se volverán a realizar los testeos. Uno de los integrantes que dejó la burbuja es el entrenador Miguel Ángel Russo, por tratarse de un paciente de riesgo.

"Los que son factores de riesgo no están acá con nosotros, pero es solo por preacuación, nada más", señaló el médico.

En cuanto a lo deportivo, Boca verá acción oficial el 17 de septiembre, en el regreso de la Copa Libertadores de América.

"Indiduvlemnte nos complica para el primer partido, pero es parte de la nueva normalidad, como pasa en los medios o en una fábrica. La diferencia es que Boca testea dos veces por semana a los jugadores, por eso los detectamos. Creemos que vamos a poder desarrollar todas las actividades para que nuestros jugadores puedan competir", se ilusionó.