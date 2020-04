Ferro, el primer club en pedir ayuda para pagar sueldos

Mientras definen estrategias en conjunto para capear la crisis general que va a causar el parate por el coronavirus, los clubes ya empiezan a estudiar las herramientas que puso a disposición el Estado para poder hacer frente, al menos, al pago de la nómina salarial de sus empleados.

Ferro Carril Oeste fue el primer club en avanzar en el pedido de los REPRO (Programa de Recuperación Productiva) que desempolvó el Estado para que a las empresas les sea más llevadero hacer frente el pago de sueldos.

Si bien es una herramienta que ya está vigente hace años (fue creada durante la crisis de 2002 en la gestión de Graciela Camaño para contener los despidos), la semana pasada el Gobierno relanzó el programa bajo el nombre "REPRO Asistencia por la Emergencia Sanitaria", orientado directamente a paliar la crisis generada por el COVID19.

Este REPRO consiste en una asignación no contributiva a trabajadoras y trabajadores de industrias que se vieron obligadas a detener abruptamente todos sus circuitos de producción y también aquellas que realizan servicios y que, por el expreso aislamiento decretado por el Gobierno Nacional, han tenido que suspender la actividad de todo su personal. El fútbol es una de esas industrias que intenta acceder al beneficio que otorgan los REPRO.

Técnicamente, la nueva modalidad contempla que para empresas de más de 100 empleados el Estado dará una prestación por trabajador de un mínimo de 6.000 pesos y un máximo de 10.000. Es decir, si un empleado cobra 20.000 pesos mensuales, el Estado se hará cargo de 10.000 y el empleador sólo tendrá que poner los otros 10.000.

Ese dinero no pasa por la empresa, sino que es directamente acreditado en la cuenta sueldo del trabajador. Otra opción que permite el decreto especial publicado el 30 de marzo contempla el pago por parte del Estado de hasta el equivalente a un salario mínimo, vital y móvil (hoy de 16.875 pesos).

Al ser un DNU reciente y no estar reglamentado, todavía es algo difuso quién califica para cada una de las alternativas.

En ambos casos, previamente tienen que calificar con todo lo que pide el ministerio de Trabajo. Los requisitos son 4 y se tiene que cumplir, al menos, uno de ellos. El beneficio es para actividades económicas en zonas geográficas críticas, para empresas que tengan trabajadores aislados con COVID-19 o que acrediten reducción sustancial de ventas con posterioridad al 20 de marzo.

Por último, no puede ser una empresa dentro de las declaradas como actividades o servicios esenciales en la emergencia sanitaria. Es decir, los supermercados, farmacias o negocios que hoy están abiertos al público.

Si bien los clubes no son empresas, sí padecen la crisis y tienen dificultades para enfrentar el pago de empleados. Los ingresos de las instituciones deportivas cayeron abruptamente con el agravante de que la pelota no rueda y aún no hay un panorama certero respecto a la vuelta del fútbol.

Ante esta situación, Ferro Carril Oeste fue el primer club en intentar acogerse al beneficio de los REPRO. Aunque son entregados por Trabajo, es Jefatura de Gabinete quien define si corresponde o no su otorgamiento.

“No somos una empresa, pero los clubes somos Asociaciones civiles que empleamos y brindamos servicio a la comunidad. Es por eso que nos presentamos para pedir REPRO y nos dijeron que podríamos ingresar en el Programa. Hicimos la presentación correspondiente y estamos a la espera de la definición”, dijo Daniel Pandolfi, presidente de Ferro.

El club de Caballito tiene cerca de 700 empleados, pero el programa tiene una particularidad: se puede utilizar sólo para trabajadores en relación de dependencia. Es decir, quedan afuera eventuales y monotributistas.

Así, Ferro pide la asistencia del Estado para el pago de sueldos de unos 250 empleados que reúnen las condiciones. Así podría recibir entre 2,5 millones y 4 millones de pesos al mes. Cabe aclarar que el beneficio no puede solicitarse para sueldos de los jugadores ni cuerpo técnico.

No es la primera vez que los clubes reciben REPRO; en la gestión de Carlos Tomada, como ministro de Trabajo, se les otorgó a algunas instituciones deportivas.

Un informe hecho por Jorge Triaca, titular de la cartera durante el gobierno de Mauricio Macri, reveló que Racing recibió -entre 2011 y 2015- unos 17.407.500 pesos en Programas de Recuperación Productiva.

Pero no fue el único club: Estudiantes de La Plata recibió -entre 2010 y 2015- 5.474.200 pesos; a Colón de Santa Fe -entre 2014 y 2015- se le giró 2.189.500 pesos y Unión de Santa Fe, en 2015, embolsó 1.580.000 pesos.