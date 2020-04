El ministro de Educación ratificó que no vuelven las clases y dijo que habrá vacaciones

El ministro de Educación, Nicolás Trotta , ratificó hoy que las clases no se reanudarán el próximo lunes 13 de abril, cuando el Gobierno planea flexibilizar la cuarentena obligatoria decretada para contener el avance del coronavirus.

El funcionario reiteró que no descartan cambiar el calendario escolar , pero afirmó que habrá vacaciones. "Las clases no se retomarán y seguirán desarrollándose a distancia", dijo Trotta.

"Tiene que haber vacaciones. No me quiero adelantar porque no sabemos cuándo vamos a volver a las clases, aunque los maestros siguen trabajando a la distancia mientras transitamos una pandemia impensada", explicó.

El ministro remarcó que " la sociedad va a necesitar un respiro" cuando las autoridades logren contener el avance del virus.

"No descartamos cambiar el calendario escolar, pero no es nuestra prioridad", señaló.

Según Trottra, es probable que "el ciclo lectivo 2020 tenga que dialogar con el de 2021". "Ahora tenemos que poner el foco especialmente en los estudiantes que están terminando el nivel primario o secundario para proyectarse al nivel siguiente", apuntó. "Llegado el momento de tomar una decisión vamos a debatirlo con las provincias, organizaciones sindicales y familias", agregó. (La Nación y Télam)