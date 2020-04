Violencia de género: en Bahía no bajó el delito pero sí las denuncias

Tan alarmante como el avance del COVID-19, la epidemia de la violencia de género cobró 13 nuevas víctimas mortales en la Argentina durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

La Provincia de Buenos Aires, desde el 20 de marzo, registró un incremento del 56% en la cantidad de denuncias por ataques de hombres a mujeres, la mayoría en contexto doméstico, según los datos publicados por la subsecretaría de Políticas contra las Violencias por Razones de Género.

En Bahía, sin embargo, el número frío de las estadísticas marca un descenso del orden del 20% en las presentaciones.

Desde la cuarentena se tramitan, en promedio, 2 causas menos que antes.

El dato lo confirmó el fiscal Juan Pablo Schmidt, a cargo de la fiscalías especializada en la materia que está en turno.

“Recibo alrededor de 10 denuncias por día y antes de la cuarentena recibía 12 más o menos. La modalidad de la denuncia cambió; si antes ingresaba por comisaría, ahora entra por un sistema telefónico, que es el 144 del ministerio de Seguridad”, explicó Schmidt.

De todas maneras, el fiscal está convencido de que no hay menos delitos, sino que -en este marco- pudo haber surgido alguna limitación a la hora de formular denuncias.

“No creo que haya menos delito ni que la cuarentena sea un impedimento para denunciar, porque existen los otros medios como el telefónico, modalidad que sí aumentó en los últimos días”, agregó.

Modalidad de teletrabajo

En cuanto al protocolo de actuación si el agresor no es aprehendido en flagrancia, Schmidt indicó que las dos Unidades Funcionales de Instrucción y Juicio temáticas que investigan estos hechos, reciben el sumario y luego solicitan las medidas correspondientes a la justicia de Garantías.

“Se busca que nos adelanten las actuaciones (policiales) por algún medio tecnológico, porque además está limitada la circulación de personal en las fiscalías. Entonces se está tratando de afianzar la modalidad de teletrabajo”, dijo el fiscal de la UFIJ N° 4.

El representante del Ministerio Público Fiscal aclaró que en el total de causas por violencia de género se incluyen además las Investigaciones Penales Preparatorias iniciadas por delitos sexuales, de exclusiva competencia de la UFIJ N° 14 hasta antes de febrero.

Según Letizia Tamborindeguy, miembro del equipo técnico de la Comisaría de la Mujer y la Familia, el aislamiento obligatorio incidiría en la disminución de la cantidad de denuncias.

“Se sigue denunciando, aunque posiblemente haya muchas situaciones que no se puedan dar a conocer porque las mujeres no pueden salir de sus hogares o directamente no se animan a hacerlo”, expresó.

“La comisaría sigue funcionando las 24 horas durante los 365 días del año. Muchas mujeres nos están llamando por teléfono para consultar qué deben hacer siendo víctimas de violencia de género. No es lo mismo que ella te diga 'en este momento me está matando a palos', a que manifieste que ante esta situación de aislamiento se dio cuenta de que está siendo víctima de violencia psicológica”, amplió.

Es que, a su criterio, el aislamiento social, como medida preventiva, “hace que uno tenga mucho más tiempo para pensar y compartir en familia, circunstancia que puede provocar que las relaciones violentas se agudicen”.

“Posiblemente mujeres que antes no registraban la violencia psicológica, ahora la empiezan a percibir ante una situación de confinamiento porque los gritos, el maltrato verbal y las cuestiones relacionadas con el patriarcado se potencian”, reflexionó Tamborindeguy.

En el lugar de convivencia

Un número incuestionable es que más del 80% de los femicidios y/o actos de violencia contra el género femenino se produje donde conviven víctima y victimario.

“Muchas mujeres, niñas, niños y adolescentes están en una situación de mayor riesgo porque conviven obligadamente las 24 horas con su agresor”, enfatizó.

La contención en la urgencia es diferente porque –resaltó- esa mujer va a tener que radicar una denuncia, pero quizás en ese momento no sea necesaria una medida cautelar, como sí se requeriría si su vida corriera riesgo.

Insistió en buscar mecanismos de protección imprevistos en la emergencia.

“Tienen que funcionar las redes de contención, tanto familiar como social, y se debe entender que, si bien es aislamiento, no tiene que ver con que la persona va a estar en soledad. Hay un montón de instituciones que siguen trabajando para prevenir situaciones de violencia y a las que pueden pedir ayuda”, remarcó.

Violencia económica

“También estamos recibiendo muchas consultas sobre violencia económica. En contextos de padres separados en los que los hijos se quedan con una de las dos partes, la otra no entrega el dinero (de la cuota alimentaria) y por ende no tienen qué comer”, señaló Tamborindeguy, licenciada en Trabajo Social.

“Se dan un montón de situaciones que derivamos a las instituciones que corresponde, como por ejemplo el municipio si se trata de demanda alimentaria”, explicó.

También derivan casos al 911, cuando debe concurrir un patrullero a un domicilio por seguridad o existe un delito en progreso y se puede llegar a aprehender al violento en pleno acto.

¿Y cómo se actúa en caso de exclusión de hogar en medio de la cuarentena?

La fiscal Paula Pojomovsky, que atiende delitos descubiertos en flagrancia, lo informó.

Dijo que si la justicia ordena esa medida, la fiscalía tiene que verificar que el acusado disponga un nuevo domicilio.

“La aprehensión del sujeto determina que sea retirado del lugar. Cuando la víctima declara, habitualmente pide prohibición de acercamiento si el aprehendido no convive con ella, o exclusión del hogar en caso de que convivieran al momento del hecho”, precisó.

“Siempre se verifica que se dicte la medida cautelar antes que (el violento) recupere la libertad”, agregó.

Prórroga de medidas

Cautelar. Las medidas cautelares vigentes, como exclusión del hogar del hombre violento o prohibición de acercamiento, se prorrogarán hasta que se revierta el confinamiento generado por la pandemia, según lo dispuso la Suprema Corte de Justicia bonaerense.



144. Las mujeres afectadas por violencia de género tienen a disposición la línea 144, que ofrece asistencia, asesoramiento, contención y posterior derivación de los casos a los organismos pertinentes. Es gratuita y funciona las 24 horas.



102. También está disponible la línea telefónica 102, de asistencia a niñas, niños y adolescentes víctimas de maltrato, acoso y abuso sexual”.



Comisaría. La comisaría de la Mujer funciona en Beruti 664 -al lado de la Primera- y su número de teléfono es (0291) 4558762.





En Ingeniero White. El 21 de marzo se produjo un femicidio en Ingeniero White. Susana Melo, de 51 años, fue asesinada por su expareja Raúl Costa (49). El cuerpo apareció en un camino vecinal de la ruta 252.