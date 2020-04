“Te cantamos las 40”: hoy se confiesa Martín Di Santoro, "el matemático"

Tal vez sin las condiciones técnicas depuradas y sin el hambre de un goleador de raza, Hugo Martín Di Santoro se ganó el respeto como un delantero de combate, siempre al servicio del equipo y con la lectura necesaria para brillar más puertas adentro que para la vista genérica.

Sin un apodo que lo identifique, aunque suene bastante seguido el “Disan”, bien podría quedarle como anillo al dedo el seudónimo de: “el matemático”. La explicación es simple: inteligencia para resolver algunas cuestiones tácticas y lucidez mental para disimular sus falencias. Y en el fútbol, una cabeza fuerte suele ser más productiva que la genética natural.

Perfilando su costado de entrenador, Di Santoro se animó a responder las 40 preguntas en tiempos de cuarentena.

1-- Tu mejor partido. “Jugando para Comercial en 2012, contra Villa Mitre de visitante. En la práctica del jueves previo al partido un compañero me pegó una patada en el tobillo y me esguinzó. Lo tenía muy mal, pero era un partido clave y hasta el profe Pablo Díaz me llevó con un kinesiólogo amigo, quien me dijo que no era conveniente jugar; pero le pedí un estribo porque no me lo quería perder. Ellos bajaron varios jugadores del Federal porque tenían que ganar; el primer tiempo tuvimos viento en contra, nos mataron a pelotazos y perdíamos 1 a 0 con gol del 'Loro' González, pero en el segundo empató en 'Negro' Ocampo (Horacio) y yo metí el segundo. Terminamos ganando 3 a 1 un partido clave. Pero lo mejor fue la foto que salió en el diario La Nueva al otro día. Publicala, heee".

2-- Tu peor partido. “Fue jugando en Tiro contra Pacifico en el 2017 y eso que ganamos 2 a 0. Mi arranque en Tiro fue complicado con el gol, no había caso, pasaban las fechas y no la metía; creo que fueron como 6 o 7 partidos, pero nunca tuve tantas chances de gol como ese día. El peor momento fue cuando nos hicieron un penal, yo lo pedí y enseguida Seba (Mancinelli) y Lefi (Franco Lefiñir) me bancaron para que lo pateara, el problema es que no se para que lo pedí si sabia que lo iba a errar. Me había errado mil goles y estaba ciego, muchos fáciles; y el penal fue un pase al arquero, un desastre. Menos mal que ganamos porque sino me mataban”.

3-- Tu principal virtud como futbolista. “Conocer mis virtudes y defectos. Y aunque suene repetitivo, la realidad es el que me conoce sabe que no suelo hacer cosas que no me salen y a mis virtudes los exprimo al máximo, como el sacrificio por el equipo. En Liniers recibía muchas gastadas de parte de Yago (Castro), “Pancho” (Barez), Julio (Acosta), Iuba (Nicolás Iubatti), entre otros, porque me la pasaba presionando a los defensores.

4-- Tu mayor defecto. “La pegada de afuera del área. Nunca me destaqué en eso”.

5-- El mejor gol que viste en vivo. “Acá te maté. El mejor gol que vi fue el penal penal del 'Ciego' Arriagada (Pablo) a pierna cambiada. Tuve la suerte de compartir plantel en Bella Vista con semejante jugador. Muchas veces se quedaba pateando penales al 'Gordo' Stefanof (Juan Manuel); se paraba para patear con derecha obviamente y, cuando llegaba a la pelota, le pegaba de zurda, tres dedos y al palo del arquero. Juan sabía que iba a hacer eso, pero atajaba una. Y justo esa semana contra Villa Mitre tuvimos un penal, cuando lo fue a patear me imaginé lo que iba a hacer; pero fue tan natural que en la cancha muchos no se dieron cuenta. Hizo un golazo, de zurda, tres dedos y al ángulo. Un crack”.

6-- El gol que más gritaste. “Vas a pensar que soy un amargo, pero instantáneamente se me viene a la mente otro gol de penal, esta vez de Julio Acosta. Fue contra Rivadavia de Lincoln en nuestra cancha por el Federal B del 2015. Empatando pasábamos de fase y, faltando menos de 10 minutos, nos metieron el gol y ya jugábamos con diez por la expulsión del 'Turu' Martínez. Pero sobre la hora hubo un penal (o penalcito, ja ja) a Iubatti, y Julio no falló. Fue un año fue muy bueno, teníamos un grupo tremendo”.

7-- ¿Cómo recordás el día del debut en Primera? “Fue raro. Estuve dos veces a punto de debutar. En 2007 me subieron a Primera, pero justo tenía una lesión. Carlos Mungo me dijo ‘’justo ibas a ir al banco’’; aunque no sé si fue o verdad o mentira, pero siempre me quedó la espina. Y en 2008, iba a debutar contra Villa Mitre, pero se suspendió el partido por el accidente del 'Chino' Suárez (Darío), fue muy duro. Así que mi debut se postergó para la semana siguiente semana contra Olimpo. Mucho no me acuerdo, sólo que empatamos y que quería jugar”.

8-- El mejor amigo que te dio el fútbol. “'Panchito' Barez y a Iuba (Nicolás Iubatti). Pero también quiero nombrar a Yago Castro, Julio Acosta, el Turu Martínez (Mauro), Santi Storti, Santi Fernández, Seba Mancinelli, Diego Damiani, Tato Brunelli y el Vincha Medina (Matías). Parecen muchos, pero realmente son amigos de verdad”.

9-- ¿Cuál fue el compañero que más te sorprendió? “Yago Castro. No lo conocía y, después de jugar con él, creo que es crack. Fue con quien más me entendí en una cancha y disfrutaba mucho jugando con él. Obviamente, también pude jugar con Ezequiel Miralles y el 'Pampa' Olivi (Mauro), pero ellos son de otro nivel y se notaba mucho”.

10-- Un adversario que te hubiese gustado tener de compañero. “Creo lo sabe nadie. Y después de jugar con él y hacerme amigo, van a pensar que soy medio mamadera ja ja. Pero yo quería jugar con Julio Acosta. Por mi puesto, muchos piensan que con Julio no podíamos jugar juntos, pero fue todo lo contrario porque me siento mas cómodo jugando con otro 9. Fue una tremenda motivación para mí porque tenía cierta admiración por su juego. Hoy somos amigos y ya no lo soporto porque es muy pesado, pero bueno, ja ja. Y me gustaría jugar con Juan Vidili, ya que hicimos una gran relación y es un personaje tremendo; creo que me divertiría mucho en un plantel”.

11-- Hincha de... “River. En mi familia mi Viejo y mis hermanos son de Boca, pero mi Vieja (Mariela) y yo de River. Mi abuelo (Angel) fue el que me hizo hincha”.

12-- Te hubiese gustado jugar en… “Si hablamos de sueños, en River”.

13-- ¿Quién es tu ídolo? “De chico era Saviola (Javier), pero después no mucho más. Me gustaba mucho Drogba (Didier) cuando estaba en Chelsea”.

14-- Alguna vez, ¿te agarraste a piñas con un compañero o con algún rival? “Tuve algún encontronazo con algún compañero, pero con el que me agarré feo fue con Tambussi, en un partido en Liniers contra America de Piran. Entré 3 minutos y me tiró contra el paredón sobre el arco que da a la avenida Alem; me golpeó la cabeza y me pegó cuando estaba en el piso. Me levanté y el árbitro me había expulsado; se me nubló y fui a buscarlo. Una le pegué, pero creo que hubo un poco de tumulto y nada mas. Es difícil que me agarre a piñas, no me gusta”.

15-- ¿Cómo vivís el fútbol? “Es lo que mas disfruto. Claro que de grande te involucras en otras cuestiones, aunque muchas veces darte cuenta que cuesta cambiarlas te da impotencia. Pero no hay nada más lindo que entrar a la cancha”.

16-- ¿Quién es el mejor futbolista de la Liga del Sur? “Ahora yo porque ninguno está jugando, ja ja. Hablando en serio, el año pasado la rompió Juanjo Ramírez y fue el mejor. Y Castellano (Marcelo), desde que llegó a Sporting, es el más parejo”.

17-- ¿Mirás fútbol? “Miro siempre a River y algunos partidos puntuales”.

18-- ¿Maradona o Messi? “No puedo elegir, son los dos mejores de la historia”.

19-- ¿La camiseta de qué jugador te gustaría tener? La de los amigos, como la que regaló Panchito Barez. Ahora espero el pantalón de Cippoletti ja ja.

20-- ¿En qué te consideras bueno más allá de la pelota? “En los números y no te rías. De chico participaba en Olimpiadas Matemáticas; tengo facilidad para eso”.

21-- Otro deporte. “Paddle para jugar; básquetbol y tenis para mirar”.

22-- Un hobby. “Me gusta jugar a todo, sobre todo por el orgullo de ganar y destacarme ja ja. Me prendo a lo que sea. Ahora le meto generala virtual con mis Viejos por la cuarentena y vengo ligando mucho ja ja. Y si no estaría jugando en la Liga, creo que jugaría todos los días fútbol 5 con amigos, paddle y todo tipo de deporte”.

23-- Comida preferida. “El asado, pero tengo debilidad por el pollo y chorizo al horno con papas, batatas, morrones y cebolla”.

24-- ¿Cómo te llevas con la cocina? “Mejoré mucho en la cuarentena. Nunca fui de cocinar mucho, sobre todo cuando vivía con mis Viejos. Además, tengo muchos amigos asadores, así que nunca pulí eso. Pero ahora vivo solo y estoy mejorando”.

25--- ¿Quién es el mejor cebador de mate de la Liga? “En todos los planteles hay buenos cebadores. En Tiro, Diego Damiani la rompe; a mí me gusta mucho tomar y charlar, pero que cebe otro. Igualmente me gusta el mate común, no banco a esos fantasmas con lo del mate con yerba uruguaya y termo Stanley que se la pasan subiendo fotos ja ja”.

26-- ¿Qué país que te gustaría conocer? “Italia. Pero me gustaría conocer y recorrer Europa”.

27-- En un asado, ¿a qué tres personajes invitarías? “Al Popy Martínez (Angel), a Santiago Fernández y a 'Panchito' Barez. Creo que los tres son muy completos, pero lo pongo a 'Panchito' a cocinar, el 'Muñe' (por Fernández) a pleno con el karaoke y al 'Popy' que te baile todo. Además, copas no van a faltar ja ja”.

28-- ¿Qué pensás de la política? “Me cuesta involucrarme porque no creo en ningún político y me resulta imposible creerles”.

29-- ¿Cómo te llevabas con el estudio? “Muy bien. En el Secundario, nunca tuve ni un 6 en un trimestre, pero luego de la escuela perdí la motivación al estudio”.

30-- ¿Creés en Dios? “Sí, pero creo más en la fuerza de la mente”.

31-- ¿A quién votaste en las últimas elecciones para Presidente y por qué? “No pienso responder esto por lo que te mencione anteriormente. Siempre voto a alguien, nunca en blanco ni nulo, pero nunca voto convencido”.

32-- ¿Cómo te llevas con las redes sociales? “No soy de vender mucho humo, aunque a veces está bueno ja ja. Nunca subo una nota mía o videos de goles; me da un poco de vergüenza y creo que sos muy vende humo si haces eso. Si subo alguna foto festejando es porque me gustó como salió. Pero esta nota va a ser la primera que comparta porque me dejaste hablar mucho y me solté, ja ja.

33-- ¿Qué sueño te gustaría cumplir? “Aprender a tocar la guitarra. No hay caso, tampoco practico nada y mis amigos ya me gastan cuando digo que voy a aprender”.

34-- ¿Cómo te llevas con la cuarentena? “Con altibajos. Me cuesta mucho relajarme por el tema laboral, y extraño a mi ahijada porque tiene un año y 3 meses y todos los días hace algo nuevo. Y, obviamente, al resto de la familia”.

35-- Contame la historia de los nombres de los Di Santoro. “Esa respuesta tendría que responderla mi Viejo, ja ja. La mayoría ya nos conoce y tanto mi Viejo, como mis dos hermanos y yo tenemos de primer nombre Hugo. A mi papá y mi hermano mayor todos los conocen por Hugo, a mi hermano del medio por Nicolás y a mí, depende del ambiente, me dicen Hugo, Martín o cualquier apodo. Es más, mi Viejo tuvo de mascotas muchos perros de raza ovejero alemán y todos se llamaron igual: 'D’yango', como la película de Cowboys. Se ve que no quería confundirse”.

36-- ¿Alguna vez le ganaste una discusión a Julio Acosta? “Todo lo que tiene de goleador lo tiene de porfiado. Es insufrible, no te reconoce una. Se agarra de la excepción en vez de lo que sería normal”.

37-- ¿Quién fue el DT que más te marcó? Fabián Tuya. En el 2012 lo tuve Comercial, club que jugaba en Primera después de muchos años, y llegamos a la final. Y, después me dirigió en Liniers en el 2015, salimos campeones y tuvimos un Federal muy bueno. En Comercial me sorprendió como leía ciertos partidos, armó un grupo muy bueno y fue un año excelente. Y en Liniers, con un plantel que el 90 por ciento era del club, lo manejó bien y fue otro año muy bueno. En ambos impuso un estilo de juego y sabíamos a qué jugábamos. Con él tengo una relación distinta, más de amistad, hablamos seguido y eso que es político, ja ja”.

38-- ¿Qué anécdota publicarías en un libro? “Lo más lindo que tiene el fútbol son las cosas que pasan en el día a día y quien nunca estuvo en un plantel es difícil que lo entienda. Muchas de las cosas que pasaron en los viajes y en los entrenamientos quedan para el recuerdo. Por ejemplo, cuando jugaron Ezequiel Miralles y el 'Pampa' Olivi estuvimos un tiempo cambiándonos en el vestuario visitante porque el nuestro lo estaban arreglando y hacíamos guerra de un lado al otro con baldes de agua, mugre, pavadas. Un par de veces ‘’el súper Pichu" (por Desideri) se enojó, pero después se terminaban prendiendo todos y parecíamos nenes ja ja. Esas cosas generan los buenos planteles”.

39-- ¿Cuál es la mujer perfecta? “Puedo responder tranquilo porque estoy soltero ja ja. Mi ideal es bajita, es fundamental la cara, sobre todo los ojos, y la sonrisa. Después si tiene mas o menos atributos no pasa nada ja ja”.

40-- ¿Cómo es el bahiense? “Tenés de todo. Lo que sí, al bahiense le sacas la ficha enseguida, te das cuenta por cómo habla o porque muchas veces se fija en ciertos detalles banales. Pero no todos son así”.

Sus datos

--Nombre: Hugo Martín Di Santoro.

--Fecha y lugar de nacimiento: 15/08/1990, en Tandil.

--Trayectoria: Mariano Moreno (Olavarría), Olimpo y Bella Vista (menores), Bella Vista, Fátima de Viedma, Comercial, Huracán, San Martín de Saavedra, Liniers y Tiro Federal.