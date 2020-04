El suizo Roger Federer propone una fusión entre la ATP y la WTA

El suizo Roger Federer, dueño de 20 títulos de Grand Slam y considerado por los especialistas como el mejor tenista de todos los tiempos, propuso hoy una fusión entre la ATP y la WTA, es decir entre el tenis masculino y el femenino, en los tiempos convulsos que rigen debido a la pandemia de coronavirus.



"¿Soy el único que imagina que es en estos momentos cuando los tenistas, hombres y mujeres, se unan y salgan adelante juntos?", publicó Federer en su cuenta de la red social Twitter.



"No me refiero a unir las competiciones en la cancha, sino a fusionar los dos organismos que nos gobiernan y que rigen los circuitos masculino y femenino", añadió en otro mensaje el suizo nacido hace 38 años en Basilea.



La propuesta de Federer llega días después de que ATP, WTA, ITF, los cuatro torneos de Grand Slam y los tenistas se unieron para crear un fondo de 6 millones de dólares que serán destinados a ayudar a los jugadores de ránking bajo, que son los que más sufren el receso de la actividad porque no pueden generar ingresos.



La idea de Federer fue bien recibida por sus colegas que se lo expresaron en las redes sociales, como el argentino Diego Schwartzman, 13 del ránking mundial, el australiano Nick Kyrgios (40) y el italiano Jannik Sinner (73).



"Es demasiado confuso para el público del tenis cuando existen diferentes sistemas de clasificación, diferentes logos, diferentes sitios web, diferentes categorías de torneos", añadió Federer en una respuesta a una de las personas que le siguieron el hilo de sus posteos en Twitter. (Télam)