Deuda: "Más no se puede ofrecer y no lo vamos a hacer", les avisó Guzmán a los acreedores

El ministro de Economía, Martín Guzmán, reconoció hoy que el rechazo de los bonistas a la oferta de canje de deuda que presentó el Gobierno "era esperable", pero advirtió: "Más no se puede ofrecer y no lo vamos a hacer".

Según el funcionario, "no nos pusimos de acuerdo con los bonistas. Ellos dicen que la Argentina debería profundizar el esquema de austeridad fiscal para generar confianza y poder acceder a financiamiento más barato para crecer. La realidad es que eso nunca ocurre".

"El gobierno anterior lo venía haciendo y la economía colapsó. Quedó claro lo que Argentina puede ofrecer. Ellos aspiran a otra cosa, pero vamos a proteger a Argentina y hacer una oferta responsable", explicó Guzmán, en declaraciones a El Destape radio.

A su criterio, la oferta -que contempla una quita del 62% sobre el valor de los títulos emitidos en moneda extranjera "es "absolutamente seria, razonable y hecha sobre la base de la buena fe. Es un compromiso que podemos cumplir".

"Pero el rechazo era esperable. Es parte de un proceso y la otra parte busca presionar. Los acreedores ya sabían qué esperar después de todas las reuniones que tuvimos. Ofrecer más no se puede porque no es sostenible y no lo vamos a hacer", enfatizó.

Para el ministro, los bonistas "piden algo que es insostenible y hubiese llevado a una dinámica que el país no puede enfrentar en el tiempo. Argentina no tiene acceso al mercado de crédito internacional. La entrada en escena del FMI generó más desconfianza; no hubo ningún shock de confianza. Todo empeoró. Esperemos tener un nuevo programa con el FMI que implique no tener que pagarle nada en los próximos tres años".

"La oferta es la que es, ya está en la Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos; y es producto del entendimiento al que hemos llegado. Ahora queda abierta por aproximadamente 20 días. Ese va a ser el período en el que los bonistas tendrán que tomar decisiones", dijo. (NA)