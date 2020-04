Ex Nº1 del mundo criticó duramente los dichos del serbio Novak Djokovic

El estadounidense Andy Roddick, ex número uno del mundo ATP, criticó hoy al actual líder del ranking, el serbio Novak Djokovic, por mostrar una postura anti vacunas en el marco de la pandemia por el coronavirus.

"Quiero ver lo profunda que es su creencia si se pierde torneos de Grand Slam por no vacunarse", expresó Roddick, campeón del US Open en 2003.

Djokovic había declarado en una charla de Facebook Live con otros deportistas de su país: "Personalmente, me opongo a la vacunación y no quisiera ser obligado a darme una vacuna para poder viajar. Tengo mi postura ideológica y no veo posible cambiarla a corto plazo".

Roddick señaló que "lo importante no es si (Djokovic) cree o no en las vacunas, sino lo que es más seguro para que vuelva el tenis globalmente", en declaraciones al programa Tennis Channel.

Para el texano de 37 años, ganador de 32 títulos ATP, el regreso del tenis "sólo será posible con una vacuna para todos. Y eso va a ser con pruebas y vacunaciones que nos permitirán volver a lo que conocemos como normal. No tengo que estar de acuerdo con su postura. Él sabe que tendrá que tomar una decisión". (Télam)