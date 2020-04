"Mi hija sufrió una tortura psicológica injusta", dice la madre de la enfermera del HAM

La madre de la primera enfermera contagiada de COVID-19 en el Hospital de la Asociación Médica redactó una carta donde expone la situación de su hija y su familia, así como reflexiona sobre la crisis que se vive en el país por la pandemia.

La mujer, que no se identifica para evitar que trasciendan los datos de su hija, explicó la secuencia que derivó en el contagio. Y dejó muchos mensajes más.

Esta es la carta:

"Por la presente es mi deseo, como trabajadora de la salud, hacer llegar algunas reflexiones sobre la situación por la que estamos cursando y sufriendo como sociedad.

Veo, con tristeza, como se ensañan sin medir daños con la enfermera que, cumpliendo su trabajo, se enfermó de CoVid19 en el Hospital de la Asociación Médica (HAM).

Siendo también trabajadora de salud, en otra institución, y sabiendo que las posibilidades de contagio en mi caso son muy ciertas, me da mucho dolor pensar sobre el maltrato psicológico que está sufriendo dicha trabajadora, enfermera, colega e hija.

Todo el personal de salud es consciente del peligro de contagio que trae aparejado el rol que debemos cumplir. Ya lloramos, nos angustiamos y finalmente lo asimilamos. Vamos a estar cuando sea necesario, cuando la sociedad nos necesite.

Aprendemos los protocolos que otras sociedades desarrollaron con dolor y miedo. Lo que no podemos aprender es a ver cómo nos critican por un afán de vender noticias.

Cada lugar tiene sus modos. Sabemos por los medios que, por ejemplo, en Buenos Aires algunas personas maltratan al personal de salud intimándolos a retirarse de los lugares donde habitan. Después salen a los balcones a aplaudirlos. Vemos esos casos, nos molestan y no podemos entender a las personas que actúan de esa manera. Pero también nos enteramos, en los últimos días, sobre un número de sanatorios, hospitales y clínicas que sufrieron numerosos casos de contaminación entre el personal de salud. La noticia fue reflejada en los medios capitalinos de forma diferente a como se hizo en esta nuestra ciudad. Hay preocupación. Se trata de averiguar qué es lo que falló y como pudo suceder. Pero todo desde una mirada con sentido informativo, dando un marco de respeto hacia los trabajadores contagiados.

Vuelvo al caso de mi hija, la enfermera contagiada en el HAM. En el mes de marzo del corriente año fue designada para la atención de los casos CoVid19 en el área preparada a tal fin. Se le asignó y entrenó en una rutina de trabajo, de bioseguridad y de uso de prendas adaptadas para esta rutina.

El día 26 de marzo ingresa un paciente con sospecha de covid positivo. Es derivado al área de aislamiento especial.

El día 27 con toda la buena fe, y como rutina de cualquier enfermera, recibe de manos de un familiar o conocido del paciente un bolso con pertenencias del mismo.

El día 28 el hisopado confirma el diagnóstico positivo de ingreso de la persona internada.

El mismo 28 ella es asignada, por primera vez, a la atención de este paciente.

Los directivos confirmaron a los medios que nunca tuvo contacto con el paciente.

El día 29 ella presenta los primeros síntomas. Esto despierta las sospechas de infectología. Todo lleva a pensar que su contagio fue antes y no durante la atención de la persona internada.

Muchas cosas hacen pensar que, probablemente, la enfermedad ya circulaba por los pasillos llevada por alguien asintomático: un trabajador, un familiar, un paciente etc.

Varios profesionales de la misma institución, acusan y hostigan sicológicamente, delegando toda la responsabilidad a ella.

En nuestra ciudad este hospital fue el que recibió el primer caso sospechoso.

Como con todo lo aprendido en forma teórica cuando se lo pone en práctica a veces puede fallar.

Quizás no se prestaron atención a detalles que parecen banales pero que en el caso de una enfermedad de este tipo traen consecuencias.

Quizás no se instruyó e hizo tomar conciencia con que rigidez el personal de seguridad debía filtrar las visitas al piso en cuestión.

Quizás se debió normatizar que el personal no solo debe tener puesto el equipo total de protección puertas adentro de la habitación sino también fuera de la misma y durante todo el turno de trabajo.

Quizás faltó que el hospital determinara que el lavado de la ropa de trabajo sea responsabilidad de la institución y no de cada trabajador en su casa.

Algunas cosas cambiaron durante y después de esta amarga experiencia:

Se reforzó mucho más el protocolo de atención

Se cambió la indumentaria de protección personal

Se insistió más plenamente en el distanciamiento social que deben observar los trabajadores incluso en cosas simples como el compartir objetos o áreas de convivencia laboral.

Como todo lo nuevo, a veces, es a prueba y error.

Mi hija lamentablemente estuvo en el inicio de esta dura prueba que nos toca a todos y fue una víctima mas de esta pandemia . Como dije al principio sufrió una tortura psicológica injusta por una parte de la sociedad. Debió soportar esa tortura al mismo tiempo que cursaba la enfermedad. Debía estar encerrada escuchando mentiras como que tomaba mate en el trabajo siendo que no es aficionada a esa bebida.

Hoy, como madre, mi consejo debería ser que no se reincorpore, es joven puede dejar e iniciar de nuevo. Es muy triste arriesgar tu vida sabiendo que el otro, por el que uno se arriesga, no te va a acompañar, al contrario, te va a juzgar y criticar; todo sin saber y solamente influenciados por una vía de opinión que tampoco sabe lo que es trabajar en salud.

Ese debería ser mi consejo. Pero siendo una enfermera aún activa, y viendo su corazón, creo que en la balanza pesa más la profesión. Nos sentimos preparadas para afrontarlo y seguir luchando. Ganó la gente que nos apoyó y rezó por ella.

Mi mensaje es que hoy no se deben buscar culpables ante los problemas. Nos vamos a equivocar como se equivocaron en China, Europa, y Estados Unidos. Busquemos soluciones y no dejemos de apoyar a quienes se juegan la vida, en algunos casos gente muy joven como mi hija pero con responsabilidades que muchísimos adultos agradecen no tener que enfrentar".

El texto fue enviado inicialmente a FM de la Bahía y luego accedió La Nueva.