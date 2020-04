Maradona: "Passarella se echó solo de México '86 porque era menottista"

Diego Armando Maradona le echó luz a una situación nunca debidamente aclarada respecto de la ausencia de Daniel Passarella del equipo campeón mundial en México 1986, cuando fue parte del plantel pero no jugó nunca por una supuesta afección intestinal, al señalar que en ese certamen el "Kaiser se echó solo, porque decía que teniendo en la cabeza a César Menotti no podía jugar con Carlos Bilardo".



"Passarella se echó solo del Mundial de México, porque era menottista y no podía jugar con Bilardo. Sin embargo yo también tenía en la cabeza a César y salí campeón con Carlos", refirió esta noche Maradona en una entrevista con AFA Play.



"Pero la realidad es que a aquel Mundial fuimos con un equipo mediocre. Cuando en la etapa previa nos juntamos en Barranquilla, nos miramos a la cara y nos dijimos que teníamos más equipo de lo pensado. El tema fue que unos días después jugamos contra Junior y no pasamos de mitad de la cancha (0-0). Es que éramos malos, malísimos, una banda de perros, que no podíamos tirar una pared", reconoció 34 años después.



Siguiendo con su evocación Diego sostuvo que después el grupo decidió "no ir a Bogotá para jugar el último amistoso antes del Mundial. Elegimos viajar directamente a México y ahí sí el grupo se hizo fuerte".



Finalmente Maradona reiteró que la "Mano de Dios" fue una mezcla de "mano y cabeza", al recordar el primer gol ante Inglaterra en ese Mundial y confesó que lamentó "mucho" haber dejado afuera del plantel al "Pocho" Ezequiel Lavezzi cuando fue director técnico del seleccionado argentino en Sudáfrica 2010. (Télam)