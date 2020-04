Carmen de Patagones: el fuego destruyó el obrador en la obra del edificio de Seguridad

Dos dotaciones de bomberos del cuartel maragato debieron trabajar esta madrugada para sofocar un incendio que terminó consumiendo el obrador que sirve de depósito y refugio en la obra del nuevo edificio de Seguridad, en Carmen de Patagones.

Según el comandante Juan Carlos Macri, jefe del cuartel, cerca de la 1:40 de hoy reciben, vía telefónica el alerta de una vecina que informaba que se veía fuego sobre el lateral del citado edificio, sobre la calle Bertorello casi Roque Saénz Peña.

“Rápidamente acude al primera dotación de la guardia nocturna, que se encuentran con un incendio generalizado en un obrador, por lo que se convoca una segunda dotación y proceden a trabajar con dos líneas de ataque hasta lograr reducir el foco. La temperatura ya había levantado sobre los vidrios del edificio”, explicó el servidor público.

Un momento de tensión se vivió cuando no se encontraba en el lugar al sereno y como el fuego estaba tan generalizado no se descartaba que estuviera en la edificación, “pero personal de Defensa Civil y Policía descartaron eso y al mismo tiempo llega el titular de la empresa constructora que confirmó que el mismo no estaba en funciones por la cuarentena”.

Respecto del obrador, Macri confirmó que las perdidas fueron totales y también verificaron que no hubo consecuencias en el nuevo edificio. “El predio afectado fue de un espacio de unos 8 metros por cuatro y aún no sabemos las causas ya que lo determinarán las pericias", expresó. (Agencia Patagones)