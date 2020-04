"Las herramientas disponibles hoy para las Pymes no alcanzan"

El intendente Mariano Uset reconoció que las Pymes en general tienen bastantes inconvenientes para acceder a los beneficios económicos y a las autoridades locales de los bancos "que están muy comprometidas con la situación" les exceden esas decisiones".

"Es un tema que estamos planteando entre varios intendentes del interior para que llegue a las autoridades provinciales y desde allí al nivel nacional. Se trata de organismos nacionales y algunos instrumentos provinciales. Por eso estamos diciendo en esos lugares que las herramientas disponibles hoy no alcanzan".

Así lo expresó hoy en conferencia de prensa, donde estuvo junto a la secretaria de Gobierno, Abigaíl Gómez, y el director de Seguridad, Alejandro Pereyra. Los funcionarios respondieron a preguntas realizadas por los medios de comunicación mediante el área de Prensa municipal, en esta modalidad implementada ante la emergencia sanitaria.

El jefe comunal hizo referencia, también, al panorama económico de las arcas municipales.

"La asistencia social y sanitaria se cubre con esos fondos. La emergencia generó un aumento en las partidas comprometidas y obviamente la baja en la recaudación produce un notorio deterioro. Hay que saber que los municipios suelen tener su presupuesto solventado por aportes de la recaudación y provinciales. La provincia se está deteriorando también en cuanto a sus ingresos y, por lo tanto, los recursos coparticipables terminan reduciendo los ingresos en las comunas".

"Estamos priorizando los esfuerzos hacia Salud y asistencia social. Al mismo tiempo, quiero decir que entendemos la problemática que está afectando a todos y en particular los cuentapropistas que hoy no salen a trabajar y su presupuesto doméstico depende de eso. Entendemos la situación del comerciante que a fin de mes paga el alquiler y los sueldos, y cubre cheques por las mercaderías. Seguimos trabajando en todas las herramientas que se puedan alcanzar. Y también continuamos para que el perjuicio sea el menor posible. No podemos perder de vista que para disfrutar de una economía sana tenemos que estar vivos y saludables. El debate es permanente entre salud y economía. Lo que estamos haciendo es para cuidar la salud de todos".

Hospital Naval

Respecto al Hospital Naval, Uset dijo que "sabemos que en la última Semana Santa hubo mucha actividad y reuniones en Buenos Aires a nivel ministerial. Estuvimos informados todo el tiempo el jefe de la Armada por los avances de esos encuentros, que incluyeron tomar algunas decisiones que estuvieron en duda durante la semana pasada y también se comprometieron recursos para afrontar la situación del Covid-19".

"Sobre más detalles de esto, entiendo que el Hospital Naval está desarrollando su propia estrategia de comunicación y si bien entendemos que no es lo más saludable, se debería consultar al nosocomio y las autoridades navales".

Pehuen Co

Sobre la posibilidad de flexibilizar actividades en Pehuen Co, Uset sostuvo que "no podemos comprender como poblados rurales a las localidades que integran el distrito de Coronel Rosales dadas sus características de proximidad con otras ciudades donde hay casos positivos, intercambio y flujo de personas".

En tanto Pereyra sostuvo que la ruta 249 permanecerá cerrada al tránsito y sólo se permite por allí el paso de los vehículos de emergencia. "El resto de las personas debe hacerlo por el acceso de Villa Arias, sobre todo porque allí tenemos el control sanitario y del permiso para circular".

Uso del tapaboca

Gómez dijo que el uso del tapaboca será una medida obligatoria en toda la provincia a partir del lunes venidero.

"Le pedimos a la gente que no se desespere. Hemos subido tutoriales a las redes sociales por parte de nuestro director de Cultura (Gustavo Bouscayrol) para aprender a hacer barbijos caseros y en las próximas horas estaremos difundiendo una nueva placa al respecto".

"Habrá multas para quienes incumplan esta medida. Todavía no está el decreto provincial pero entendemos que serán multas elevadas".

Reincidentes

El director de Seguridad dijo que la Policía sigue deteniendo a las personas que no tienen los permisos para circular y ya hay más de 20 casos de reincidencia.

"Además, quiero aclarar que por un tema sanitario, una vez detectada la persona que infringe la ley no se trasladará hasta la Comisaría, sino que se hará todo el procedimiento en la calle. Esto no implica que tiene menor importancia la aprehensión, la causa seguirá su curso y la respuesta a la Justicia deberá ser la misma".