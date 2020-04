Contestó Lenci: “No me arrepiento de la decisión que tomé, pero no era necesario llegar a esto”

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

Hace 9 días, Olimpo le mandó una carta documento a Fabricio Lenci por haber desobedecido la orden del club de permanecer en Bahía respetando el aislamiento social, preventivo y obligatorio que desde el viernes 20 de marzo rige en el país a causa de la pandemia del coronavirus.

Por si usted no está al tanto de la noticia, le cuento: el centrodelantero, uno de los refuerzos jerarquizados del plantel aurinegro que afronta el torneo Federal A, decidió irse de nuestra ciudad sin permiso del club y sin avisarle al cuerpo técnico, a la dirigencia y a sus compañeros.

Según él, tomó la decisión de viajar --en su auto particular y con un permiso especial para circular que solicitó en la página de Presidencia de la Nación-- a San Nicolás, de donde es oriundo, porque su madre iba a ser sometida a una operación de riesgo, además de tener que hacerse cargo del cuidado de sus tres hijos en las horas que su señora cumple tareas laborales --como psicóloga-- fuera del domicilio familiar.

Tras recibir la carta, no hubo ningún tipo de comunicación entre Lenci y los dirigentes y, al cumplirse las 48 horas que exigía la misiva para una contestación, el jugador respondió con otra carta documento que llegó al correo central bahiense ayer a las 6.30.

Olimpo tiene tiempo hasta mañana para hacer su réplica y enviarla por la misma vía legal, aunque La Nueva. quiso saber cual fue la exigencia del 9 nicoleño en el texto que firmó junto a su abogado.

“En realidad ellos (los directivos) no tendrían que contestar con otra carta, me tienen que saladar lo que me deben, ponerme al día, que es lo que reclamo. En caso de que no cumplan, automáticamente quedaré en libertad de acción por falta de pago”, disparó Lenci, quien manifestó estar tranquilo y no arrepentirse de la decisión que tomó.

“Me sorprendí cuando recibí la carta del club en mi casa de San Nicolás, y es por eso que llamé a Tuma (Angel, presidente), quien nunca me contestó. Mi representante trató de comunicarse con Dagna (Alfredo, vice primero), pero tampoco encontró respuestas. No me quedó otra que responder con otra carta documento para no quedar mal parado, para no salir perjudicado. Lo único que estoy haciendo es defenderme, reclamar lo que considero que es justo”, señaló el atacante de 36 años.

Según Olimpo, a Lenci le deben una parte de febrero y marzo completo, aunque el futbolista exige también que le salden los últimos dos meses del alquiler de su departamento en Bahía.

“Mi idea es no hablar con nadie de Olimpo hasta que no se cumpla el plazo de 48 horas que tiene la dirigencia para responder mi carta. Jamás hubiese querido llegar hasta esta instancia, a reclamar la libertad de acción por falta de pago cuando todos estamos preocupados por esta pandemia del coronavirus que parece no tener fin”, admitió el ex Los Andes.

“Antes de intimarme, Dagna o Tuma me tendrían que haber llamado, cagarme a pedo y decirme ´nos metiste en un quilombo terrible yéndote sin avisar’, y arreglábamos esto de otra manera. No actué de caprichoso, tenía que volverme a San Nicolás por todos los inconvenientes que estaba viviendo mi familia”, agregó.

“No vine de vacaciones ni estoy panza arriba disfrutando de la cuarentena, tenía que ser un padre presente con mis hijos, hacerme cargo de ellos porque mientras mi señora trabaja quedaban varias horas solos. La niñera dejó de venir porque tiene 61 y es paciente de riesgo de contagio”, indicó con énfasis.

Lenci contó que sigue entrenando, cumpliendo con la rutina de ejercicios mediante la aplicación zoom junto al “Profe” del equipo Franco Testa.

“Como hago las clases aeróbicas con el Profe, no tengo que mandar videos ni comprobar nada como me exigieron en la carta que me mandaron”, subrayó al mismo tiempo que adelantó: “si me pagan y está todo bien, cuando termine la cuarentena me debo presentar a entrenar porque sigo siendo jugador de Olimpo”.

Lenci tiene contrato con el aurinegro hasta junio de 2021, aunque Dagna, también en una nota en La Nueva., aseguró que lo va a poner al día para que regrese cuando sea necesario porque es un futbolista indispensable para el técnico Alejandro Abaurre.

“Hablé con el abogado del gremio (de Futbolistas) y me dijo que lo único que puedo reclamar es la supuesta libertad de acción por falta de pago. Tengo que exigir lo que expresa el contrato, aunque si queda una deuda la voy a terminar de cobrar en un futuro y después de un tiempo largo. Eso ya sé que es así”.

--Noto que ya no tenés muchas ganas de volver a Olimpo.

--Ehhh… ¡cómo no voy a tener ganas de regresar! Desde la llegada de Abaurre el equipo reaccionó, cambiaron un montón de cuestiones y quedamos en la puerta de la clasificación al hexagonal. Me siento parte de la remontada pese a que llevo 5 partidos sin jugar (se sigue recuperando de un desgarro en el isquiotibial derecho). Además, sé que el DT me tiene en cuenta.

--Igual sabés que con la dirigencia no está todo bien, después de esto “algo” se rompió y no habrá vuelta atrás.

--Soy consciente de eso. Después de que me mandaron la carta, Dagna intentó comunicarse conmigo, pero no lo atendí. Antes me tendría que haber llamado si pretendía arreglar las cosas para que no llegar al lío que ahora se armó.

“La carta documento es agresiva, por eso me pone mal todo lo que está sucediendo. Quiero que esto se termine, de la mejor o de la peor manera”.

Se equivocó, pero…

--¿Estás arrepentido de haber violado la cuarentena y de haberte ido de Bahia sin el consentimiento del club?

--No, sabía que si pedía permiso no me iban a dejar igual. El día anterior al anuncio del presidente de la nación (Alberto Fernández), el club comunicó que no se podía ir nadie y que el aislamiento lo debíamos cumplir en Bahía. Aguanté una semana, no podía perder más tiempo, mi familia me necesitaba, por eso saqué el permiso y decidí viajar. Te digo más, me dejaron entrar a San Nicolás porque mi DNI tiene domicilio de acá. Fue un viaje traumático, pero estuve obligado a hacerlo.

“Consideré que los dirigentes, a una semana de habernos prohibido movernos de Bahía, no iban a cambiar de opinión, por eso ni pregunté y decidí hacer la mía. ¿Me equivoqué?, puede ser, pero no maté a nadi, no hice nada de otro mundo ni perjudiqué a nadie con la decisión que tomé. Violar la cuarentena es irse escoindido, fugado, y yo no hice eso”.

“Si me dolió que ellos (los directivos), en vez de llamarme para darme un tirón de orejas y de aclararme que me había mandado un cagadón, me manden una carta documento. No tendríamos que haber arribado a esta instancia, aunque sigo sosteniendo que yo, al contestar la carta, no hice más que defender mi laburo”.

--¿Hablaste con Abaurre?

--En este tiempo no. Tal vez él no se quiera involucrar en esta cuestión y lo entiendo.

--Dagna prometió que te va a poner al día para que vuelvas, ¿eso no te da tranquilidad?

--Eso te lo dijo a vos, pero le creo; estoy seguro que no va a querer seguir con este quilombo. Que quede claro que no estoy pidiendo nada de otro mundo, si ellos no me hubiesen mandado la carta, yo no hubiese actuado como lo estoy haciendo ahora.

--Insisto: te equivocaste en la decisión que tomaste y no logro entender como no estás arrepentido.

--Dagna manifestó que me podría haber convencido si se enteraba que yo estaba con ganas de venirme a San Nicolás, pero estoy seguro que no me iba a dar el permiso; y yo necesitaba viajar por el bien de mi familia. Ibamos a discutir y me iba a terminar negando la posibilidad de que vaya a ver a mi familia, por eso actué como actué.

--¿Sos consciente de que creaste un precedente, que tal vez algunos de tus compañeros estén molestos con tu forma de proceder?

--Mirá, mientras el equipo siga con esta buena racha y entremos al hexagonal, esto que está pasando pasará a ser una simple anécdota. Con mis compañeros me tengo que sacar el sombrero, es un grupo de la puta madre, y a ellos ya les pedí disculpas por lo que hice y por lo que se generó. La mayoría me salió a bancar, entendiendo que antes que nada está la salud y la familia.

“Cuando tomé la decisión no pensé si mis compañeros se iban a enojar o no. Tuve que actuar porque mi familia estaba sufriendo. Si los dirigentes se quieren enojar, allá ellos, pero no tenía otra opción y nunca quise llegar a tener que mandar una carta documento”.

“Si esto se llega a solucionar, llegaré a Bahía y hablaré con mis compañeros para pedir disculpas otra vez, pero voy a seguir sosteniendo lo mismo que estoy declarando ahora. Me dio mucha bronca que no nos hayan dejado ir en el momento que era necesario”.

--Entonces actuaste con bronca.

--Un poco sí, y por eso no pedí permiso. Si con mi familia no hubiese pasado todo lo que pasó, me hubiese quedado en Bahía sin problemas. Aunque me explotaba la cabeza y necesitaba estar junto a mis seres queridos; el que quiera entender que entienda.

“A Abaurre sí le voy a pedir perdón por no comentarle todo esto que estuvo pasando, pero a nadie más, porque no cometí ningún delito ni hice nada de otro mundo. Me deben dinero, por eso no me arrepiento de la decisión que tomé”.

¿Había que actuar antes?

“Dagna es muy conocido y respetado, pero hay que entender que estamos en el Federal A y en esta categoría no te podés retrasar en los sueldos como suele ocurrir en Primera división. En esta divisional el salario mensual alcanza para vivir al día, y estar atrasado te complica el panorama, más en medio de esta pandemia que estamos padeciendo”, esgrimió Lenci.

“Los dirigentes nos tendrían que haber liberado el día anterior a que el presidente de la nación dicte el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Entrenamos hasta el miércoles 18 de marzo y sabían lo que iba a suceder, ¿porque no nos dejaron ir?, señaló el 9, aduciendo que Olimpo tendría que haber actuado como Villa Mitre y Sansinena, que sí dejaron a que sus jugadores regresen a sus lugares de origen o residencia”.