Mazzacane y una decisión clave en la Fórmula 1: "Mi carrera podría haber sido diferente"

El argentino Gastón Mazzacane, actual piloto de Turismo Carretera, rememoró su paso por la Fórmula 1 a principio de milenio, reprochándose una decisión que pudo cambiar su futuro en la máxima.

Luego de un exitoso paso por la Fórmula 3000 (previamente había sido campeón de la F2000 Italiana), Mazzacane hizo su debut con el modesto Minardi-Fondmetal en la temporada 2000, donde no logró puntuar pero sí arribar a meta en varias oportunidades.

Para la temporada siguiente, el argentino, último volante nacional en competir en F1, optó por cambiar de aire y firmar con el equipo del francés 4 veces campeón, Alain Prost, con el que apenas disputó cuatro grandes premios.

"En Minardi eran todos muy apasionados por la F1, era como una familia. Pero cuando fui a Prost, había gente de Italia, de Inglaterra y de Francia. No era una familia, no era un equipo consolidado, era un ambiente muy diferente al de Minardi. No me gustó", expresó el platense.

"Había muchos problemas financieros en el equipo. Yo perdí mi carrera en la Fórmula 1 por haber ido a Prost. Podría haber seguido un año más en Minardi y hubiera estado muy bien. Mi carrera podría haber sido diferente, seguramente" agregó

Por último, Mazzacane reconoció que la decisión tomada no fue acorde al 100% de su voluntad, sino que detrás hubo muchas presiones.

"Fui a Prost por presión de los patrocinadores, por la necesidad de buscar un auto más competitivo. Fue un gran error", cerró Gastón, quien, entre Minardi y Prost, disputó un total de 21 competencias en Fórmula 1.