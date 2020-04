Por qué no te conviene usar ZOOM

Con la prolongación de la cuarentena, cada día miles y miles de personas más son los que optan por utilizar plataformas de videoconferencias o llamadas online. Algo que dentro del “Mundo Gamer” se utiliza hace años. Por eso, pensamos en dar nuestra opinión de las apps más conocidas y otras que no lo son en todos los públicos.

En este caso elegimos las 7 que a nuestro parecer son las que ya tienen una base en la que apoyarse para ser lo que hoy en día son, ya que algunas pueden ser utilizadas en un entorno empresarial con las máximas exigencias o simplemente para charlar un rato con tus amigos o familiares.

Pero arranquemos por la primera: ZOOM. Acá te contamos por qué no te recomendamos usar la viral plataforma de comunicación.

Zoom

El explosivo crecimiento de Zoom fue algo que no le sentó bien a la empresa. Muchas agencias gubernamentales y empresas internacionales prohíben el uso de ZOOM. Empresas como Google y SpaceX, así como agencias norteamericanas como NASA, aseguran que tiene un sistema de seguridad malo, el cual permite fácilmente el robo de información, cuentas bancarias y datos personales.

Como respuesta a todo esto, la empresa "Zoom" lanzó un comunicado en el cual informa que en los próximos 90 días actualizará progresivamente su seguridad. Para brindar a todos los usuarios una plataforma que pueda competir en los estándares más altos.

Aun así, Zoom sigue siendo la opción más utilizada en nuestro país, por universidades y personas que quieren comunicarse con sus amigos o familiares. La simpleza es lo que la llevó a crecer un 2000%, teniendo que únicamente ingresar a un link, con un límite de hasta 100 participantes. Esa misma simpleza por la que la gente la elige es su mayor problema de seguridad... por lo que entendemos que va a ser cada vez mas compleja a medida que mejore su seguridad.

WebSite: zoom.us

Si querés saber que otras plataformas podés usar, que son seguras... acá tenes nuestras recomendaciones.

Discord

Tal vez la más conocida y popular a la hora de jugar videojuegos; tanto por su comodidad a la hora de conectarte con otros usuarios, como por su posibilidad de personalización. Teniendo más de 250 millones de usuarios a principio de 2019, ofrece la posibilidad de crear servidores con distintas salas de voz o chat, y videollamadas de hasta 50 personas simultáneas en su versión gratuita.

Disponible en Windows, Mac, Linux, Android y iOS. No es necesario descargar la aplicación, ya que esta funciona también desde un navegador web. Esta plataforma sirve tanto para uso empresarial o educativo como para conversar con amigos y familiares. Siendo que podemos encontrar en YouTube infinidad de tutoriales sobre cómo aprovechar al máximo todas las funciones y trucos que tiene.

Website: discordapp.com

Instagram

Que hay para decir que no se sepa de esta gran red social, la cual tiene mas de 1000 Millones de usuarios. Si... un 13% de la población mundial usa "insta". Instagram ha incluido funciones recientemente para ayudar a la gente a comunicarse, lanzó un comunicado informando sobre nuevas medidas para ayudar con la pandemia.

Dentro de estas nuevas funciones se destaca el "Co-Watching". Esta nueva función permite compartir publicaciones durante la videollamada, así como seguir utilizando la app de manera normal. Por lo que hemos probado, el límite de participantes es de 6; lo que la restringe al uso entre amigos y familiares. Esta también puede ser utilizada no solo en celulares de Android o iOS sino que tiene soporte para Windows y MacOs.

Website: instagram.com

Google Hangouts

Esta fue la apuesta de Google que no funcionó tan bien como ellos esperaban; pero aún así ellos no le sueltan las riendas. La app permite videollamadas de hasta 10 persona y 25 en su versión empresarial, y tiene a su favor el hecho de que todos hoy en día tienen una cuenta de Google. Los mas de 2000 millones de usuario de "la gran G", tienen una cuenta de Hangouts aunque no lo sepan. Si tenes "Gmail", tenes "Hangouts". Si Tenes "YouTube", tenes "Hangouts".

Una de las funciones que destaca a Hangouts de sus competidores, es la facilidad que tiene para crear un “Directo” en YouTube. Lo que la vuelve de gran utilidad para funciones educativas. Esta aplicación está disponible tanto para Android y iOS, y en PC se puede utilizar desde el navegador de Google: Chrome.

Website: hangouts.google.com

Skype

La empresa de referencia dentro del mercado tanto por su antigüedad como por su alto estándar; desde 2003 se desenvuelve con excelente calidad de tanto en la llamada y como en la seguridad. Permite llamadas de hasta 25 personas en su versión completa, pero de hasta 10 en videoconferencia en su versión gratuita. Al igual que Google con Hangouts, Skype funciona con una cuenta de Microsoft.

Para competir con el explosivo crecimiento de "Zoom", Microsoft incorporó recientemente “Skype Meet Now”. Toda una novedad para el programa, permitiendo videollamadas de hasta 50 personas, sin la necesidad de tener un cuenta e ingresando desde un link que dura hasta 30 días. Esta plataforma es compatible con Microsoft Edge y Google Chrome, pero no con Firefox. Y es una gran alternativa a Zoom, teniendo en cuenta los problemas de seguridad que viene intentando resolver.

WebSite: skype.com/es

Whatsapp

La aplicación de mensajería más descargada y utilizada en el mundo con más de CINCO MIL MILLONES DE DESCARGAS en Android. Un número colosal que rompe todos los récords. Esta app permitía únicamente videollamadas entre 2 personas, lo que fue aumentado a 4 en los últimos días.

Dentro de todas las plataformas que analizamos, WhatsApp es la que menos participantes simultáneos permite en videoconferencia. Es algo entendible, teniendo en cuenta la cantidad de usuario activos que posee y que es de uso gratuito sin una versión de pago. A nuestro parecer, es la mejor para la comunicación familiar por su simpleza.

WebSite: whatsapp.com

Mención especial: TeamSpeak

Creado en 1999 como un proyecto de amigos, se convirtió en pionera y ejemplo de desarrollo dentro de la comunicación. Tiene las mejores conexiones, calidad de audio y funciones de privacidad. Únicamente se limita a llamadas de audio, pero esto es lo que llevó a la empresa a ser la mejor de su segmento. Pudiendo presumir de clientes como Boeing, NASA e innumerables compañías de videojuegos con competencias a nivel mundial.

En su versión gratuita limita el uso de hasta 32 usuarios simultáneos; pudiendo expandirse hasta 1024, con servidores dedicados que mejoran la velocidad y calidad de las llamadas, en su versión paga. Esta tiene un costo de hasta 500 dólares; pero la empresa tiene una licencia comercial que recomienda para empresas/comercios, que no tiene precio fijo. Esta licencia comercial tiene como contra que hay que comunicarse con la empresa para acordar uno.

WebSite: teamspeak.com/es

Conclusión

Hay una variedad completa de opciones para elegir. Desde apps como WhatsApp o Instagram que permiten una rápida conexion y simpleza pero con limitaciones en la cantidad de participantes; hasta opciones como Skype, Hangouts o Discord, que apuntan a grandes cantidades de usuarios utilizando el sistema simultáneamente, algunas sacrificando calidad en la transmisión.

En cuanto a Zoom no recomendamos en lo absoluto su uso . Normalmente una empresa cuando descubre que tiene fallos en su seguridad lo resuelve en 1 semana o incluso días, y "Zoom" optó por esperar hasta 90 días para resolver sus fallos. Esto solo nos dice que son demasiados errores o que a la empresa no le interesa hacerlo. Y teniendo en cuenta que países como Taiwán, Alemania y Canadá prohibieron oficialmente su uso, al igual que las empresas ya nombradas, es algo que es mejor no utilizar.

Debemos tener cuidado con las aplicaciones que descargamos o intentamos probar, ya que no todas son confiables y algunas empresas aprovechan la situación para obtener información y recopilar datos.

Desde nuestra experiencia, recomendamos el uso de Discord. Ya sea para comunicar internamente empresas y para la comunicación entre amigos y familiares. TeamSpeak tal vez sea la mejor solución para empresas que quieren tener seguridad y confiabilidad en todo momento, pero a un costo.

Ambas opciones pueden ser incluso una buena opción al momento de crear clases online, siempre y cuando se tomen los recaudos suficientes a la hora de crear y distribuir los links para unirse.

Hay que recordar que en YouTube podemos encontrar cientos de tutoriales en español sobre cómo utilizar y configurar todas estas aplicaciones. Siendo que algunas no sean tan simples para un público adulto, teniendo como objetivo principal a adolescentes.

Quizás sea el momento de animarse a probar opciones dentro de esta lista, que puedan ayudarnos a conectarnos con el mundo desde nuestros hogares.

By JOAQUIN "VIKINGO" HERLEIN para “El Cubil del Mal”