"No tengo la mínima intención de ganarme el odio de gente que quiero mucho", dijo Osella y se fue de Colón

Diego Osella dejó de ser el entrenador de Colón de Santa Fe, que empezará la Copa de la Superliga en zona de descenso, luego de la derrota frente a Talleres de Córdoba por 2 a 0, por la última fecha del certamen regular del fútbol argentino.

Con apenas dos puntos sobre los últimos 21 en juego, y más 280 minutos sin hacer un gol, la resistencia de Osella no perduró y, en virtud del intento de permanencia del "Sabalero", decidió dar un paso al costado definitivo, luego de haber amagado varias veces en las últimas semanas.

Colón, subcampeón de la Copa Sudamericana 2019, descuidó la Superliga en el primer semestre, lo que lo colocó dentro de los equipos que peleaban por mantener su lugar en la máxima categoría.

"Muchachos, tengo que ser muy honesto y concreto: no le encontramos nunca la vuelta al equipo. Acá el único responsable soy yo, no tengo la mínima intención de ganarme el odio de gente que quiero mucho y por eso es el momento de dar un paso al costado", fueron las primeras palabras de un Osella que se declaró "único y total responsable" de la actualidad de Colón.

"El que venga va a tener que renovar la esperanza. Yo lo conseguí en el proceso anterior, hicimos una gran campaña y no pudimos coronarla con aquella final que perdimos en Rosario ante Rafaela. Me voy esta vez con el dolor en el alma porque este es un club que quiero mucho y tiene gente a la que también quiero mucho y no quiero que esa gente me odie", señaló. Osella analizó que "el plantel está atado" y que no lo pudo "soltar nunca", por lo que se hizo "todo muy forozado" y no hubo manera de cambiar "el estado de situación".

"Por eso digo que no le encontré la vuelta y que es necesario que venga alguien que pueda hacerlo en estos 11 partidos que faltan para que termine la temporada", remarcó.

"Me trajeron lo que se pudo traer en el mercado de pases. Lo único que puedo lamentar es que no conté con jugadores como Bernardi o Aliendro en su mejor momento, pero no quiero poner ninguna excusa. No me pongo colorado porque digo que toda la culpa es mía", completó.

El presidente José Vignatti y el mánager Francisco Ferraro deberán ahora buscar rápidamente el reemplazante, que saldría de cuatro nombres que se pusieron rápidamente en carpeta: la vuelta de Eduardo Domínguez; Pedro Troglio, con contrato en Honduras; Alfredo Berti; y Christian Ledesma.

De todas formas, en menos de dos años, Colón incorporará su sexto entrenador sin contabilizar el breve interinato de un solo partido de Pablo Bonaveri.

Colón debutará en la zona 2 de la Copa de la Superliga frente a Rosario Central como visitante el próximo lunes a las 21:10 y empezará las últimas once fechas a ocho puntos de Banfield, al margen de tener inmediatamente encima a Central Córdoba de Santiago del Estero y Aldosivi, que dividen por menos partidos.