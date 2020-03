Asesinan a una exguerrillera de las FARC en Bogotá

La exguerrillera de las FARC Astrid Conde fue asesinada en Bogotá en el marco del clima de violencia que sufre el país y del que ya fueron víctima más de 300 líderes sociales y casi 200 ex combatientes en los últimos cuatro años, denunció hoy el partido político surgido de la extinta insurgencia.



"Fue asesinada la exguerrillera y exprisionera Astrid Conde en El Tintal, Bogotá", anunció la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) a través de su cuenta oficial en Twitter.



La FARC denunció "ante Colombia y el mundo" lo que considera un "exterminio" en su contra "ante los ojos de un gobierno indolente, con una campaña de obstáculos y estigmatización".



El asesinato de Conde es el primero de un ex guerrillero o guerrillera de las FARC que se produce en Bogotá.



Hasta ahora, los 187 casos restantes -informó hoy la ex guerrilla- habían ocurrido en zonas rurales, incluso algunos en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), donde los antiguos combatientes se concentraron y desarmaron para dar el salto a la vida civil.



"Alcanzamos la dolorosa cifra de 188 ex guerrilleros y ex guerrilleras asesinados a nivel nacional, 15 este año", lamentó FARC en su cuenta oficial de la red social Twitter.



Colombia sufre una ola de violencia desde la firma en 2016 del acuerdo de paz entre el anterior gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC debido principalmente a la lucha entre grupos rivales por apoderarse del territorio y los negocios de la antigua guerrilla, reseñó la agencia de noticias Europa Press.



De acuerdo con Naciones Unidas, desde la firma del acuerdo de paz, en noviembre de 2016, fueron asesinados además al menos 303 líderes sociales y defensores de los Derechos Humanos, 86 de ellos solo en 2019, y 173 ex guerrilleros de las FARC (77 el pasado año). (Télam)