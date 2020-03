Tornquist: ladrones armados asaltaron a una familia cuando cenaba

Un robo a mano armada que se produjo el martes a la noche en la vivienda ubicada en Rawson 435 de Tornquist generó preocupación porque se trata de una modalidad poco frecuente en esa ciudad.

Sobre las 23.45 del martes, según confirmaron desde la secretaria de Seguridad del municipio, tres delincuentes con sus rostros cubiertos ingresaron en el domicilio de Marcia Salazar Sáenz, quien estaba junto a sus dos hijos, uno de los cuales fue golpeado cuando intentó resistirse y trató de sacarle el arma a uno de los ladrones.

A las víctimas les colocaron precintos para inmovilizar sus manos. Luego los asaltantes huyeron con "una importante suma de dinero".

"Estaba cenando cuando me sorprendieron por la espalda. Estas personas entraron por el patio, nos redujeron y se llevaron el dinero. Golpeé a uno de ellos e intenté desarmarlo, pero no pude. Por suerte no pasó nada grave", declaró Braian Garrido, uno de los damnificados.

"Cuando huyeron de casa perdieron parte del dinero en el camino. Ojalá sea un hecho aislado y volvamos a la tranquilidad del pueblo", agregó.

En el lugar trabajó la Policia Local de manera conjunta con los peritos de Policia Científica de Bahía Blanca.

Se iniciaron actuaciones bajo la carátula de robo calificado y privación ilegítima de la libertad, con intervención de la ayudantía fiscal de Tornquist.